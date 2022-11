Jordi Morales: "El Mundial de Granada es una oportunidad muy buena para dar un empujón al tenis de mesa"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El palista español Jordi Morales está ya "con muchas ganas" de comenzar su participación en el Mundial de Tenis de Mesa Adaptado que acogerá Granada a partir de este domingo, cita que afronta como "una más" pese a tener que defender su título mundial de la clase 7 y que "es una oportunidad muy buena para dar un empujón" a su deporte.

"Estoy bien, contento y con muchas ganas de que empiece ya la competición. La acogida en Granada ha sido espectacular y lo están organizando de manera divina", recalcó Morales en una entrevista a Europa Press.

El Mundial se celebra por primera vez en España y para el catalán "sin duda es una oportunidad muy buena para aprovechar y dar un empujón al tenis de mesa, sobre todo al adaptado que es más desconocido. La federación está haciendo un trabajo espectacular hace mucho tiempo para que sea un evento magnífico y lo podamos disfrutar todos y que Granada, Andalucía y todo el mundo del tenis de mesa pueda formar parte", subrayó.

Además, no esconde que también es su "función" el poder dejar un legado para los jóvenes, tal y como dijo su compañero José Manuel Ruiz en la presentación del campeonato. "Venimos a competir, pero sabemos también que tenemos una función de ser ejemplo y espejo para que muchos jóvenes en el futuro puedan emular nuestros éxitos y que tengan ilusión en su vida", comentó.

"Es un Mundial muy especial porque es en casa. Llevo más de 20 años en el tenis de mesa y realmente lo vives de una manera muy especial y diferente. Además, el hecho de venir de una pandemia y poder vivir un primer gran campeonato en una situación de más normalidad, sin mascarillas ni protocolos, es muy agradable y te permite sentirte más deportista", recalcó Jordi Morales sobre el hecho de competir en 'casa'.

El de Esparraguera, número tres del ranking de la clase 7, tampoco siente "presión" por tener que defender título. "Lo afronto como un campeonato más y en cada uno pueden pasar cosas totalmente distintas. Lo afronto con más tranquilidad porque ya quedé campeón y es un éxito brutal que me acompañará toda la vida", apuntó.

"Todavía me encuentro con experiencias que me recuerdan esos días, así que vamos a intentar seguir luchando y llegar donde podamos, y ojalá que sea con más medallas", aseguró el español, que ha competido en seis Juegos Paralímpicos.

Además, este Mundial tiene la novedad de que es a cruces directos desde el principio tras eliminarse la fase de grupos tradicional. "Veremos como va, pero sin duda hay mucha más presión porque no estamos acostumbrados a un sistema de 'k.o' directo y desde el punto de vista psicológico va a ser duro. De todos modos, ya estamos acostumbrados a esta presión y más que un problema es algo que nos ayuda y es un reto, así que estamos encantados con este sistema nuevo", subrayó.

"HEMOS PODIDO PONER EL FOCO EN EL TENIS DE MESA"

Morales celebra también haber podido "hacer una preparación normal como antes" para afrontar el campeonato. "Hemos podido entrenar todo lo que hemos querido y pudiendo usar todas las instalaciones deportivas. Antes estábamos excesivamente preocupados por ciertos protocolos y ahora hemos podido poner el foco en el tenis de mesa y no en otras cuestiones", advirtió.

Morales también aspira a medalla en la modalidad de dobles junto a Álvaro Valera, con el que ganó el bronce en Tokyo 2020 y la plata en Londres 2012. "Para nosotros supone un nuevo reto. A Álvaro le veo con esperanzas de hacer un buen campeonato y con la ilusión de volver a competir y encontrarnos con los mejores", indicó.

Finalmente, el actual campeón del mundo elogió el buen trabajo que s se está haciendo con el tenis de mesa adaptado en España y con la puesta en marca de un equipo de Promesas Paralímpicas. "Tenemos la ventaja de ser un deporte muy inclusivo, ya solía haber personas con discapacidad, pero faltaba tirar para delante un proyecto específico para jóvenes", apuntó.

"Hace unos años se empezó un proyecto magnífico de promesas y que ahora empieza a dar sus frutos porque ya están en este Mundial los primeros clasificados. Poco a poco que vayan consiguiendo subir para llegar al nivel de los que ya estamos consiguiendo medallas, que no va a ser fácil. La federación se está trabajando con un volumen muy alto de deportistas, con mucha exigencia y que ahora tienen la posibilidad de viajar a muchos campeonatos, que nosotros no la tuvimos. Recursos y ganas no van a faltar", sentenció.