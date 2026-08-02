Jornada de puesta a punto y entrenamientos libres en la Copa del Rey Mapfre - NICO MARTÍNEZ / COPA DEL REY MAPFRE

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de Palma vivió este domingo una intensa jornada de preparativos antes del inicio oficial de la competición de la 44 Copa del Rey Mapfre, con entrenamientos y las últimas horas del proceso de registro de los equipos.

La actividad se centró en los últimos trámites administrativos, las inspecciones técnicas y los entrenamientos libres de una flota que ya comienza a tomar contacto con el campo de regatas de la bahía de Palma. "Los cierres de inscripciones están ya al 89 % y, hasta la fecha, no hemos tenido ninguna incidencia", explica Rocío Lozano, responsable de la Oficina de Regatas.

"La presentación de las licencias federativas de todos los tripulantes, el certificado de medición de cada embarcación y el seguro obligatorio forman parte de la documentación necesaria para validar la inscripción definitiva. Esa es la principal actividad de la oficina durante estos días", añade.

Por otro lado, los equipos completaron las mediciones técnicas para verificar la conformidad de los certificados ORC y dedicaron la jornada a la puesta a punto de sus embarcaciones antes de salir al agua para los entrenamientos libres.

La flota aprovechó la sesión para realizar simulaciones de recorridos y ultimar los reglajes con vistas al comienzo, este lunes, de los entrenamientos oficiales de una edición con novedades deportivas, como la presencia, por primera vez como patrona en la Copa del Rey Mapfre, de la campeona olímpica y regatista oceánica Támara Echegoyen.

La gallega estará al mando del Beso Beach, de Rodrigo Sanz, uno de los principales aspirantes al podio en la clase Uber ORC B, junto al Teatro del Soho San Miguel, de Javier Banderas y con el doble medallista olímpico Luis Doreste también a bordo. Ambos barcos son el nuevo XR-41, un diseño que ya demostró su potencial al imponerse en la pasada PalmaVela, disputada en el mismo campo de regatas donde se celebra esta 44ª edición.

"Va a ser una semana muy exigente. Las previsiones apuntan a vientos flojos, unas condiciones en las que cada decisión y cada pequeño detalle pueden marcar la diferencia. Además, la clase es muy competitiva, así que será fundamental mantener la regularidad, evitar errores y llegar al último día con opciones de pelear por el título", señala Támara Echegoyen.

Como parte de las actividades paralelas de esta edición, este domingo por la noche tiene lugar en el Real Club Náutico de Palma el preestreno del documental de Miguel Ángel Tobías, "Cáscara de Nuez", en un acto con aforo completo que ha despertado una gran expectación entre regatistas, organizadores y aficionados.