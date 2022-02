José Antonio Barrio: "Este Campeonato de Europa se nos queda pequeño"

Laura Delgado: "Vamos a dar el 100 por 100, siempre queremos más"

El seleccionador de rugby femenino, José Antonio Barrios 'Yunke', insistió en que el Campeonato de Europa "se le queda pequeño" a España, asegurando que no e un torneo "del nivel del equipo español", aunque le dan "importancia" por ser un partido internacional y la oportunidad de ganar el sexto europeo consecutivo.

"Este no es el nivel de España, pero le damos importancia, es un partido de las 'leonas', un partido internacional. Estos partidos son para un equipo de otro tipo, con jugadoras jóvenes, es muy difícil y complicado. Intentaremos desplegar nuestro mejor juego posible y vistoso. Este Campeonato de Europa se nos queda pequeño, el nivel de España es más para un campeonato como el de Parma (clasificatorio para el Mundial)", reconoció Barrios en la rueda de prensa previa a la final ante Rusia.

Así, el seleccionador apuntó que la motivación y el "aspecto mental" son claves, también en situaciones favorables como la del próximo domingo. "En el alto nivel, el aspecto mental es un porcentaje multiplicador, en situaciones favorables y desfavorables. Es tan importante trabajar psicológicamente en un entorno desfavorable como en el de este domingo, cuando crees que el partido es fácil y nos vamos a pasear, que no será así", señaló.

"El primer día de torneo es dificil, no queremos engañar a las jugadoras, pero se adaptan con la mayor profesionalidad y le dan la misma importancia. Están con ganas de trabajar y respeto. Es mas difícil para el 'staff' técnico", admitió respecto a la motivación.

Barrio no ve "muy entendible" que España tenga que ganar otro Seis Naciones para clasificarse al Mundial. "Dar golpes en la mesa es su trabajo y lo hace. Un equipo con once debutantes gana tranquilamente a Colombia, una selección en el 'roost' final de la Copa del Mundo. No me parece normal. Nos quedamos en tierra de nadie", lamentó.

Finalmente, el seleccionador, que dejará el cargo tras este Campeonato de Europa, se mostró "contento" por "todo lo aprendido" en su etapa. "Creo que me he vaciado en el esfuerzo, he disfrutado. Seguro que he hecho muchas cosas mal, pero el proyecto ha sido muy bonito, su implicación ha sido la hostia. Es una experiencia profesional y personal difícil de superar", añadió.

"PARA VESTIR ESTA CAMISETA NO SOLO VALE CON JUGAR BIEN AL RUGBY"

Por su parte, la capitana de las 'leonas', Laura Delgado 'Bimba', aseguró que jugarán el encuentro "al 110 por 100'. "Estamos con la nueva generación, con veteranas y novatas, enfocadas en construir el nuevo equipo. Nos centramos en nosotras, nos enfrentamos a cada partido con el máximo respeto, siempre queremos más.

"Si no fuera importante el aspecto mental, yo no estaría aquí. Después de Parma, sin conseguir la clasificación, si no lo superáramos y nos enfrentáramos, yo no estaría aquí. Este fin de semana afrontaré el partido como si fuera una clasificación del Mundial o como si estuviera en el Mundial", explicó sobre la motivación mental para la final.

'Bimba' destacó el papel de las veteranas en la selección. "El rol de as veteranas es mantener la esencia de las leonas, queremos llevar al equipo al máximo nivel, se hace dentro y fuera del campo. Para vestir esta camiseta no solo vale con jugar bien al rugby", sentenció.

Así, la capitana elogió la "energía" que aportan las jugadoras más jóvenes al bloque de las 'leonas'. "La mayoría han jugado con chicos y muchas han salido fuera, eso se nota, vienen con una energía increíble. Vienen con mucho rugby y fuera del campo nos dan mucha vida", explicó.