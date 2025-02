José Peiró ve "mezcla de sabiduría y juventud" en la selección para el Europeo de Apeldoorn

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de atletismo, José Peiró, recalcó la "mezcla de sabiduría y juventud" en la prelista de la selección que acudirá a competir en el Europeo de Pista Cubierta que acogerá la localidad neerlandesa de Apeldoorn entre el 6 y el 9 de marzo y donde las expectativas son "altas", aunque todavía considera pronto para hacer "una valoración realista".

"Quiero destacar que hay un buen equipo y que ha habido gente que se ha quedado muy cerca de entrar. Destacar también la juventud, que tenemos un equipo que es una mezcla de sabiduría y de juventud, pero destacar algunos atletas que se han quedado muy cerquita de poder entrar, muy jóvenes", señaló Peiró tras anunciar la prelista para la cita.

A nivel de expectativas, dejó claro que "con el equipo nacional siempre son altas", pero advirtió que en Appeldorn habrá otras selecciones "de altísimo nivel". "Ahora tenemos que ver la inscripción final porque una cosa es el 'Road to' (el sistema de clasificación), que más o menos ya te puede dar una idea de cuál va a ser la inscripción de cada uno de los equipos, pero vamos a esperar a que salga la final y entonces podremos hacer una valoración más realista", comentó.

De todos modos no olvida que en la selección española "evidentemente hay gente que está muy arriba en el 'top' europeo de esta pista cubierta y por lo tanto saldrá con esa ventaja". "Pero no hay nada vendido, atletismo es atletismo y aquí el empeño diario y la competitividad que sean capaces de demostrar nuestros atletas, como vienen haciéndolo siempre durante los últimos años, son los que nos colocarán en el puesto que nos corresponde", recalcó.

Además, el técnico celebró que "en algunas pruebas" están empezando a ver "algunos brotes verdes" como en el salto de pértiga donde han tenido "u par de saltadores que se han quedado 'cerquita'" de y que en los 60 metros llevan "muchos velocistas".

Por otro lado, el seleccionador se refirió a que algunos atletas vayan a renunciar al Mundial en Pista Cubierta que es en China a finales de marzo. "La postura de la federación en este caso es que la temporada es muy densa. Evidentemente este Mundial no es que esté colocado con calzador, pero sí que es un campeonato que no correspondería a este año, que es por el efecto del COVID", apuntó de una cita programada inicialmente para 2021 y aplazada por la pandemia y sus efectos.

"La postura de la federación es clara. No es si tengo o no tengo muchas ganas sino si estoy convencido de ir y, lógicamente, soy seleccionado, porque si no estoy convencido y no lo tengo nada claro, mejor no acudas", prosiguió Peiró.

Este confirmó que algunos ya le han comunicado que su deseo es estar "en buenas condiciones" para el Europeo de Selecciones que acogerá Madrid este verano. "Lógicamente, el viaje a China con el retorno y el posible 'jet lag' y las posibles inconveniencias, hacen que todo se alargue mucho. A partir de ahí vamos a respetar al cien por cien las opciones y las propuestas de nuestros atletas", sentenció al respecto.