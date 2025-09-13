'Joy', 'Okofen' y 'Mirfak', líderes tras la segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Joy', en la clase 6 Metros; el 'Okofen', en Mahou J80; y el 'Mirfak', en ORC 0-4, se han situado líderes tras la segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo y que reúne a más de 180 barcos de siete clases en la ría de Pontevedra.

Con viento entablado de unos 11 nudos de media y cielos claros que permitieron completar el programa previsto para las siete clases, la jornada, que contó con el Rey Juan Carlos I en la flota, permitió al 'Joy' de José Ignacio del Toro dominar el día y situarse líder de la general de 6 Metros.

En la primera prueba del día y tercera del campeonato, el 'Alibabá II' de Miguel Lago lideró durante la primera mitad del recorrido, pero el 'Joy' se llevó la victoria. Ya en la segunda, marcada por las salidas prematuras de las tripulaciones del 'Bribon' -que navega a bordo del 'Erica'-, el 'Titia' -a bordo del 'Acacia'- y el 'Alibabá II', el 'Joy volvió a ganar, justo por delante del 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella.

Con estos dos triunfos, el 'Joy' se coloca al frente de la general del Trofeo Diputación de Pontevedra, desbancando a 'Alibabá II', ahora segundo a cinco puntos. La tripulación del 'Titia' asciende a la tercera plaza provisional, a solo un punto de los segundos, mientras que el 'Bribon' se mantiene cuarto.

En la flota de monotipos Mahou J80, que completó tres pruebas igual que la de ABANCA Optimist, el 'Okofen' del vigués Javier de la Gándara se sitúa al frente de la general con tres mangas disputadas y dos victorias parciales. El 'Les Roches Solgreen' del grancanario Javier Padrón es segundo -3-2-1- y el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro, del CN Portonovo, tercero. El domingo están previstas otras tres regatas.

Mientras, los cruceros de la clase ORC 0-4-Trofeo Xacobeo completaron dos pruebas en el campo de regatas situado entre Ons y A Lanzada. El 'Mirfak', patroneado por Diego López, fue el dominador de la jornada en una flota que lucha también por el Trofeo Presidente de la Xunta, al ganar las dos regatas del día y encabezar la clasificación provisional. El 'Urbapaz' de José Francisco Edreira firmó un segundo y un quinto que le hacen ser segundo, y 'Golfiño', de José Naya y representante del CN Ría de Ares, completa el podio gracias a dos cuartos puestos.

Por su parte, las flotas ORC Open y Volvo Balpersa JCH Veteranos comenzaron su participación con un recorrido costero en la ría de Pontevedra que incluyó el paso por Mourisca y Morrazán. Por su parte, tras una espera en tierra, la flota de ABANCA Optimist se dirigió al campo de regatas para disputar tres nuevas pruebas tanto en el grupo Oro como en el Plata. Por último, los equipos de Quirónprevención Vela Adaptada sumaron dos nuevas pruebas frente al espigón de Sanxenxo.

Este domingo, se celebrará la última jornada de regatas y se procederá a la entrega de premios, a partir de las 19.30 horas. El acto contará con la presencia del Rey Juan Carlos I; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el presidente del RCNS, Pedro Campos; la responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Fuencisla Cid; y la directora territorial de ABANCA en Pontevedra, Carmen Fernández.