Juan Carlos Martín, honrado e ilusionado por entrar en la Comisión de Relaciones Internacionales del COE

Juan Carlos Martín, presidente de la Real Federación Española de Rugby - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos Martín, 'Hansen', presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), afronta con "ilusión" y "responsabilidad" su nombramiento como nuevo miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Comité Olímpico Español (COE).

La RFER recordó que este nombramiento fue acordado por el Comité Ejecutivo del COE en su reunión celebrada el pasado 17 de diciembre de 2025 y que, a través de una carta oficial, Alejandro Blanco ha trasladado su felicitación personal a Juan Carlos Martín, destacando que su "experiencia y saber, que serán de gran utilidad para este COE".

"Es un honor y una responsabilidad sumarme a la Comisión de Relaciones Internacionales del COE. Para el rugby español, estar presente en estos foros es estratégico; nos permite fortalecer vínculos con otras disciplinas y proyectar nuestra visión del deporte más allá de nuestras fronteras. Agradezco la confianza del COE, y afronto este reto con la ilusión de aportar la experiencia de nuestro deporte al crecimiento del Movimiento Olímpico español", expresó Hansen.