Judith Rodríguez roza las medallas en florete en el Mundial de Esgrima en Silla

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La española Judith Rodríguez peleó por las medallas este jueves en la modalidad de florete del Campeonato del Mundo de Esgrima en Silla de Ruedas que se está disputando en Iksan (Corea del Sur), pero al final se quedó sin premio tras perder sus dos últimos combates.

La tiradora viguesa no pudo volver a repetir éxito como el año pasado cuando en sus primeros Juegos Paralímpicos, en París, conquistó una medalla de bronce en esta arma, aunque volvió a codearse con las mejores y rozó volver a sumar un metal más a su palmarés.

Rodríguez, que había alcanzado los cuartos en espada y que en florete partía como quinta favorita, arrancó muy fuerte en el tablón de 32 ante la rusa Anna Klimenkova, a la que batió por 15-2, y mantuvo su nivel ante la georgiana Nino Tibilashvili (15-7) y, sobre todo, ante una rival de nivel como la surcoreana Sunmi Kim, medallista paralímpica y mundial a la que derrotó por 15-9 para meterse en la lucha por las medallas.

En las semifinales, la española no pudo con la china Yuandong Chen, oro en París 2024 en espada y que se impuso por 15-9 para enviarla a la pelea por el bronce contra la ucraniana Nataliia Morkvych, tercera cabeza de serie, que derrotó a la gallega también por 15-9 para dejarla sin premio.