Kajsa Vickhoff: "La presión de la Copa del Mundo es un privilegio"

La esquiadora noruega Kajsa Vickhoff Lie, del Team Telenor Alpine Norway Helly Hansen, quinta en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. - HELLY HANSEN

ANDORRA LA VELLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora noruega Kajsa Vickhoff Lie, del Team Telenor Alpine Norway Helly Hansen, bronce en supergigante en los Mundiales de 2023 y 2025 y quinta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, afirmó que la "presión" de disputar la Copa del Mundo "es un privilegio".

En una entrevista para Europa Press, Kajsa Vickhoff Lie, que participa este fin de semana en las pruebas de supergigante y descenso en la Copa del Mundo femenina en Soldeu-Grandvalira (Andorra), se felicitó por su debut en los Juegos Olímpicos, pues una lesión en la rodilla por una grave caída en Val di Fassa, en 2021, le apartó de Beijing 2022.

"Mi objetivo era ir a Cortina. Me encanta ese lugar. La nieve es increíble, el paisaje también. Ya había conseguido dos podios allí antes, así que en realidad eran los Juegos perfectos para debutar. Te pones bastante más nerviosa. Tenía allí a mi familia y a mis amigos, y creo que di lo mejor de mí", indicó.

La esquiadora nórdica no ocultó que Cortina d'Ampezzo es una de sus estaciones favoritas. "Me encanta Italia y Cortina. Casi siempre que he estado allí ha hecho un tiempo increíble y la comida es realmente muy buena. Así que Cortina es definitivamente uno de mis lugares favoritos", recalcó.

Respecto a sus expectativas este fin de semana en Andorra, Kajsa Vickhoff expresó su satisfacción por viajar a una estación nueva. "Me encanta Andorra. Aquí tienes lo mejor de los dos mundos. Esquías por la mañana con temperaturas bajo cero, nieve increíble y muy buena visibilidad. Y tienen una comida increíble aquí, muy local y con muchísimo sabor. Estoy súper impresionada", admitió.

La lesión de rodilla en 2021 "significó todo" para la esquiadora del Team Telenor Alpine Norway Helly Hansen. "Había conseguido mi primer podio apenas un mes antes del accidente. Estaba en muy buen camino y, de repente, todo se derrumbó y no sabía si podría volver a esquiar. Tuve muchas cirugías, pero todo el mundo vuelve de ellas. Cuando volví, no tenía más miedo. Volví muy fuerte mentalmente y muy preparada. Quizá podría haber forzado para ir a los Juegos, pero me dolía demasiado la pierna", rememoró.

Entonces, Vickhoff decidió hacer una pausa de cuatro meses para recuperase de la lesión. "Cuando regresé, no miré atrás y empecé a disfrutar de nuevo del esquí y de competir, plenamente preparada física y mentalmente. Fue increíble. Además, podía pensar en mi carrera en casa, en Kvitfjell, por primera vez. Tenía mucha motivación para volver", subrayó.

REFERENCIA DEL ESQUÍ NORUEGO

El ser una referencia del esquí alpino noruego lo gestiona con naturalidad. "Creo que la presión es un privilegio. Yo entré en la Copa del Mundo teniendo como referencia a Ragnhild Mowinckel. Ella llevaba esa presión porque era mayor y más experimentada. Luego empecé a presionarla un poco y estábamos bastante igualadas, pero después ella se retiró", explicó.

En 2023, se convirtió en la primera mujer noruega en ganar un descenso en la Copa del Mundo. "Creo que ambas cosas estaban destinadas a suceder. Es una gran historia. La lesión también me ayudó mucho. Aprendí y evolucioné muchísimo. Tener en mente las carreras de Kvitfjell me ayudó a superarlo. Creo que no habría ganado en Kvitfjell sin esa caída. No lo he vuelto a lograr después, pero, al menos, ya sabes que puedes hacerlo", indicó.

Por otro lado, no puso reparos en el calendario de la Copa del Mundo, ya que disfruta "muchísimo" viajar por todo el mundo. "Me encanta experimentar nuevas culturas, gente, comida, nacionalidades, condiciones meteorológicas. Me encanta viajar y exigirme allí. Quizá es demasiado bonito. Es difícil mantener el foco en ser la mejor del mundo cuando estás viviendo la mejor vida posible. Pero cuanto más me divierto, mejor esquío. Tengo que mantener ese equilibrio", concluyó.