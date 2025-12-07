La keniana Joyciline Jepkosgei logra la mejor marca mundial del año en el maratón de Valencia - MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO ZURICH

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta keniana Joyciline Jepkosgei ha logrado este domingo la victoria en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con la mejor marca mundial del año, un 2:14:00 que supone también el cuarto mejor registro femenino de la historia, mientras que el también keniano John Korir se hizo con el triunfo en categoría masculina.

Jepkosgei, que ya batió el récord del mundo de medio maratón en Valencia en 2017, cruzó la meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un tiempo de 2:14:00 después de dejar atrás a su compatriota Peres Jepchirchir, que pagó su esfuerzo de intentar escaparse en el kilómetro 34.

Aún así, la actual campeona mundial también firmó una gran marca de 2:14:43, segunda mejor del año. La belga Chloé Herbiet se subió al tercer cajón del podio, con 2:20:38.

En categoría masculina, el keniano John Korir se llevó el triunfo con un tiempo de 2:02:24, rozando ocho segundos la mejor marca mundial del año. El alemán Amanal Petros fue segundo con 2:04:03, una marca con la que bate el récord de Alemania, y el noruego Awet Kibrab, con 2:04:24, fue tercero. Mientras, el japonés Suguru Osako logró la plusmarca nacional de su país con 2:04:55.