Kevin Stefanski (Falcons): "Queremos hacer crecer los fans de la NFL en España y ver Madrid teñido de rojo y negro"

El entrenador jefe de los Atlanta Falcons, Kevin Stefanski, durante la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador jefe de los Atlanta Falcons, Kevin Stefanski, ha pedido este miércoles a los fans de la NFL en Madrid que les apoyen en un partido "importante" como el del domingo y ha deseado "ver Madrid teñido de rojo y negro", además ha definido a su 'running back' Bijan Robinson como un jugador "bendecido por el Señor".

"Le pido a los fans que nos apoyen. El partido del domingo es importante porque lo va a ver mucha gente. Creo que el fútbol americano es el mejor deporte del mundo. Los equipos son increibles y el domingo nos enfrentamos dos equipos fantásticos. Queremos hacer crecer el número de fans y esperemos ver Madrid teñido de rojo y negro", afirmó el entrenador de los Atlanta Falcons en rueda de prensa tras su llegada a Madrid para la disputa el próximo domingo del 'NFL Madrid Game'.

Stefanski confesó que le encantaría que los fans españoles se hicieran de los Falcons porque son "un equipo que juega de una forma física y rápida". "Estamos encantados de ser locales y tener el apoyo del publuco. Disfrutaremos de la suerte de estar en una ciudad como Madrid y el viernes espero poder salir con la familia. Son fantásticos estos viajes", añadió.

En cuanto al hecho de jugar en el estadio Santiago Bernabéu, subrayó que no es seguidor del fútbol, pero siente "mucho respeto por el Real Madrid". "Tengo dos hijos a los que les gusta el fútbol y soy muy consciente lo que es este estadio a nivel mundial. Va a ser una semana fantástica. Nos encanta estar aqui y nos sentimos bienvenidos en España", indicó.

El entrenador jefe de los Falcons explicó que la mejor manera de que los niños españoles se enamoren del fútbol americano es "simplemente jugar". "Gran parte del fútbol en Estados Unidos es que juegas desde pequeño. Hay muchas opciones para jugar desde que eres niño con el 'flag fútbol'. Si te enamoras de este deporte, hay muchas lecciones de vida que puedes aprender. Todo empieza con los jóvenes", incidió.

"BIJAN ROBINSON ESTÁ BENDECIDO POR EL SEÑOR"

El técnico nacido en Philadelphia dijo que le resulta "muy dificil elegir un favorito" entre todos los 'running back' que ha dirigido en la NFL, pero que Bijan Robinson "está bendecido por el Señor". "Tiene una combinacion de fuerza, velocidad y agilidad que parece que le han diseñado en un laboratorio. Y como persona es aun mejor", alabó.

"Es mi primer año con él. Sigo viéndole crecer como líder y conforme vamos aprendiendo vamos mejorando. Veo su crecimiento en distintas áreas y parte de mi trabajo es ayudarle para que sea mejor en las diferentes acciones del juego", dijo sobre su 'quarterback', Michael Penix Jr.

Dos jugadores, Robinson y Penix Jr., que son clave para la mejora del equipo en ataque: "Tenemos las expectativas en mejorar partido a partido. Hay cosas que estamos haciendo bien, pero hay otros elementos que tenemos que trabajar. Pero estoy tranquilo con los jugadores y entrenadores que tenemos y estamos emocionados con volver a ser los que somos como Falcons".

En cuanto a su rival el domingo, los Cincinnati Bengal, expresó que se enfrentan a "Barrow y un ataque para el que hay que estar preparado". "Esta liga es unica. Los retos son diferentes semana a semana. Lo que nos gusta de la NFL es los retos que tienes. La experiencia del partido de la semana pasada nos servirá de aquí en adelante. En la NFL tienes que adaptarte al instante", analizó.

Por último, habló de la repercución que puede tener para el partido el viaje y la adaptación un país y continente diferente: "Es la cantidad adecuada de tiempo. Siempre me he ido antes que la mayoría, pero el resumen es que el que mejor juega el domingo gana. Intento tomar la mejor decisión para mi equipo, pero veo ventaja al venir antes, y nunca está de más venir a una ciudad preciosa como Madrid".