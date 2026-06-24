Archivo - El deportista Kilian Jornet se une a la aplicación 'Kotcha' como fundador para impulsar el trail running junto a Kipchoge. - KOTCHA - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El deportista Kilian Jornet se ha incorporado como atleta fundador a la aplicación de entrenamiento de running 'Kotcha', en la que compartirá sus conocimientos y su filosofía deportiva con corredores de montaña y asfalto de todos los niveles y se suma a un proyecto en el que colabora el bicampeón olímpico en maratón Eliud Kipchoge.

La plataforma nació para fomentar una sociedad más saludable a través del running, estudiando y desglosando los métodos de los mejores atletas del mundo para hacerlos accesibles al público general. En sus primeros meses de andadura, el proyecto ha logrado trasladar la metodología de entrenamiento de Kipchoge a más de 50.000 usuarios en todo el mundo.

La entrada de Jornet implica una participación directa en la definición de la filosofía y los planes de entrenamiento de la aplicación. El método defendido por Jornet apuesta por un proceso reflexivo basado en cuatro pilares: constancia, adaptación, recuperación y progresión a largo plazo.

"Tras muchos años de entrenar, competir y aprender de mi cuerpo, quería ayudar a crear una herramienta que apoye a los corredores de una forma más reflexiva. El entrenamiento no debería consistir en copiar a otra persona, sino en comprenderse mejor a uno mismo. Kotcha es una forma de compartir algunos de los principios que han dado forma a mi propio entrenamiento: constancia, adaptación, recuperación y progresión a largo plazo para que más corredores puedan aplicarlos a su propio camino", explicó Jornet.

La incorporación de Jornet permitirá a la aplicación ampliar de manera significativa sus contenidos formativos hacia el trail running, la montaña y la resistencia en entornos variables de alta exigencia. En este tipo de disciplinas, aspectos como la gestión del esfuerzo, la capacidad de adaptación al terreno y la toma rápida de decisiones se vuelven críticos, una experiencia técnica que ahora se integrará en el algoritmo y los planes de Kotcha.

Por su parte, el CEO de Kotcha, Ben Dupont, ha expresado su entusiasmo por la incorporación de Jornet junto a Eliud Kipchoge y el DSM-Firmenich Running Team.

"Nos apasiona crear una aplicación que pueda ayudar a millones de corredores de todo el mundo. Kilian ha sido un incansable estudioso de nuestro deporte y de su cuerpo, y aporta una perspectiva única a Kotcha. Más allá de su experiencia, compartimos la misma visión de nuestro deporte y de cómo Kotcha puede ayudar a los corredores de todo el mundo", afirmó Ben Dupont.

Para Jornet, Kotcha no debe sustituir a la intuición, la experiencia o la conexión con el cuerpo. "Debe ayudar a las personas a entrenar con mayor conciencia, estructura y perspectiva. Para mí, ese es el valor del proyecto", subrayó.

Kotcha está disponible en todo el mundo en la App Store y Google Play, en inglés, francés, español, alemán, italiano, neerlandés y portugués.