Kipruto gana el Maratón de Nueva York con fotofinish

Kipchoge fue 17º y hubo también pleno keniano en la prueba femenina

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) - El atleta keniano Benson Kipruto se impuso este domingo en el Maratón de Nueva York (Estados Unidos) después de un ataque sin éxito en los últimos metros de Alexander Mutiso, mientras que la también keniana Hellen Obiri ganó la prueba femenina.

Kipruto se llevó un dramático final de fotofinish ante el ataque de su compatriota Mutiso, quien estuvo cerca de superarle en la línea de meta, ambos con un tiempo de 2:08:09. El también keniano Albert Korir fue tercero, a casi un minuto, mientras que el británico Patrick Dever rozó el podio.

Por otro lado, Kipchoge, quien podría haber corrido su último maratón a nivel elite según adelantó esta semana, finalizó en el puesto 17 con un tiempo de 2:14:36. En cuanto a la prueba femenina, la keniana Hellen Obiri estableció un nuevo récord del circuito para ganar (2:19:51) por delante de sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui.