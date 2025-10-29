KPMG patrocinará las dos próximas temporadas a las selecciones españolas absolutas de rugby XV

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa auditora KPMG se ha convertido este miércoles en colaborador oficial de las selecciones absolutas femenina y masculina de rugby XV para las temporadas 2025/26 y 2026/27, según lo anunciado por la propia Real Federación Española de Rugby (FERugby) en su página web y redes sociales.

"El rugby español vive un momento decisivo, con la mirada puesta en consolidar su crecimiento y ampliar su presencia en el panorama deportivo internacional. En este contexto, KPMG se suma al proyecto como aliado clave para acompañar a las selecciones absolutas de rugby XV en su camino hacia nuevos logros", indicaron KPMG y FERugby en su nota de prensa.

"El patrocinio de KPMG engloba tanto a la selección masculina como a la femenina de rugby XV absolutas, reforzando su compromiso con la igualdad en el deporte. Este apoyo da visibilidad al talento de las jugadoras y ayuda a crear referentes que inspiren a nuevas generaciones. Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo del rugby en España, generando más oportunidades para que tanto chicos como chicas sigan creciendo dentro de la disciplina", añadió ese mismo comunicado de prensa.

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, elogió esta alianza. "En KPMG compartimos la mentalidad del rugby: no hay estrellas, hay equipo. Competir, crecer y hacerlo juntos. Nuestro apoyo al rugby nace de una conexión profunda de valores: una apuesta por el talento, la igualdad y el esfuerzo colectivo. Nos ilusiona apoyar a los 'Leones' y las 'Leonas'. Estamos convencidos de que juntos, vamos a llegar más lejos", afirmó.

Y el presidente de la FERugby, Juan Carlos Martín, por su parte destacó que "la decisión de KPMG de extender su colaboración con la Federación y patrocinar a nuestras selecciones absolutas es una noticia extraordinaria y un motivo de orgullo". "Ahora, que KPMG dé el salto para apoyar a los 'Leones' y las 'Leonas' -es la prueba de que están totalmente alineados con nuestros valores: el esfuerzo, el trabajo en equipo y la excelencia. Estamos convencidos de que esta alianza será clave para los próximos éxitos de nuestro rugby XV", apostilló 'Hansen' en su declaración.

Durante las dos temporadas, el logotipo de KPMG estará presente en las equipaciones oficiales de ambos equipos nacionales y en diversas acciones de comunicación, activaciones y eventos conjuntos que, acorde a la nota de prensa, "buscarán acercar el rugby al público y potenciar su impacto social".

KPMG ya colaboraba desde el curso 2023/24 con la FERugby poniendo nombre a su Competición Nacional M23 y también respaldando el programa #SpainFirstFellowship, diseñado para acompañar a los jugadores en su desarrollo deportivo y profesional mientras mejoran su empleabilidad.

"Tras estos apoyos, la firma de servicios profesionales da un paso más y se une a la RFER como aliado clave de las selecciones absolutas para que los Leones y las Leonas sigan avanzando, metro a metro, hacia nuevas victorias", concluyó la nota de prensa conjunta de KPMG y FERugby.