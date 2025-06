Kroos, Garrigós, Marín y María Corbera reciben los Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid

La palista, en el Campeonato de Europa, y Hugo González, únicos ausentes de la gala de galardonados de 2022 y 2023 celebrada en la Puerta del Sol

Díaz Ayuso dice que los premios encarnan el "espíritu inconformista" de Madrid, "motor económico y social de España"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del Real Madrid Toni Kroos, el judoca Fran Garrigós, la jugadora de bádminton Carolina Marín y la palista María Corbera, ausente por estar en el Campeonato de Europa en República Checa, han recibido este miércoles los Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid de 2023 y 2022 en la sede regional, en un acto presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso ha señalado que los galardonados encarnan el "espíritu inconformista de esta región motor económico y social de España, que cada día está más viva, saludable y deportista". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que el deporte, además de pasión y valores, es una "auténtica medicina preventiva que cuida tanto la salud física como emocional".

"Vamos a seguir trabajando con determinación para ampliar nuestro tejido deportivo, apoyando las federaciones a los clubes y a los deportistas de nuestros 179 municipios", ha remarcado Díaz Ayuso, que se ha comprometido a continuar promocionando la actividad física en colegios e institutos y trabajar para traer los mayores eventos que proyectan Madrid como el Gran Premio de Fórmula 1 en 2026, el primer partido oficial de la NFL en España en el Bernabéu el próximo noviembre o el Eurobasket de 2029.

Con estos premios, el Ejecutivo madrileño otorga un reconocimiento público a las personas o entidades que han destacado significativamente en la promoción, fomento y desarrollo del deporte en la región, en alguna de las nueve modalidades que los componen.

El mostoleño Fran Garrigós, número uno del ranking mundial de judo y primer medallista español en los Juegos de Paris 2024, fue campeón de Europa en 2022 en Bulgaria y posee cuatro medallas en competiciones europeas y mundiales.

La onubense Carolina Marín, una "madrileña de Huelva", como apuntó Díaz Ayuso, fue campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, tricampeona del mundo y siete veces campeona de Europa, además de Premio Princesa de Asturias de los Deportes. "Representa la superación y el compromiso, con la valentía propia de los verdaderos atletas", ha destacado Díaz Ayuso de su trayectoria.

Carolina Marín reconoció que la decisión de llegar a Madrid en el verano de 2007 ha sido "la mejor" de su vida. "Desde finales del verano pasado, en el que pasé por un mal momento deportivo, no dejo de recibir muestras de cariño, amor y apoyo en todas las formas. En 2026 se disputa el Europeo en el pabellón de Huelva que lleva mi nombre. Quiero jugar, pero no es una obsesión porque quiero escuchar a mi rodilla y mi cuerpo", comentó.

Por su parte, Toni Kroos, "un madrileño de Alemania", según Ayuso, es el futbolista más laureado de la historia de Alemania y uno de los cinco con más títulos internacionales. En 2017 fichó por el Real Madrid, equipo con el que ha ganado cinco Ligas de Campeones, otros tantos mundiales de clubes y tres supercopas de Europa, entre otros títulos.

"No es fácil ganar este premio como alemán. Madrid siempre me acogió muy bien cuando llegué hace once años. No sólo he encontrado al club de mi vida, el Real Madrid, sino que también es mi casa y pienso quedarme aquí", apuntó el exmediocentro del conjunto blanco.

El entrenador de María Corbera, Javier Rodríguez Dorado, recogió el galardón a la mejor piragüista madrileña de la historia, quien no pudo estar en el acto por encontrarse en Racice (República Checa) para disputar el Europeo de sprint. Con seis medallas en campeonatos del mundo, ocho de Europa y más de 100 a nivel nacional, en 2023 fue galardonada por el Comité Olímpico Español (COE) como la mejor deportista española del año.

FOMENTO DEL DEPORTE Y VALORES

En la categoría de mejor entidad deportiva, el galardón de 2022 ha sido para Club de Hockey San Sebastián de los Reyes, y en 2023 a Hankuk Internacional School. Muchos de los mejores jugadores españoles de hockey, nueve de ellos medallistas olímpicos, han pertenecido a este club, integrado en la actualidad por 430 jugadores.

Por su parte, Hankuk cuenta en su palmarés con dos medallas olímpicas, seis mundiales, nueve de Grand Prix y 47 europeas. Como mejor deportista promesa en 2022 ha sido reconocida la saltadora de trampolín Ana Carvajal, quien se entrena en la piscina del Mundial 86 de la Comunidad de Madrid. Con 17 años ha sido campeona de Europa en plataformas de 10 metros y plata en la modalidad de sincronizada.

Mismo premio (2023) ha obtenido el baloncestista Hugo González Peña, recogido por su hermano Darío. González debutó con 18 años en la Liga ACB con el Real Madrid y ganó la medalla de plata en el Mundial Sub-17. Los municipios de Morata de Tajuña (2022) y Móstoles (2023) se han alzado con el reconocimiento al fomento deportivo por parte de la administración local, mientras que el presidente de la Federación Madrileña de Karate, Antonio Torres, y el director general del Zurich Rock 'n' Roll Running, Pedro Rumbao, han conseguido el galardón en la categoría de fomento desde la iniciativa privada.

En la de Valores, el jurado ha destacado la labor de Pedro Gil, fundador del club Boxeo el Rayo, por el que han pasado más de 15.000 personas, entre otros Javier Castillejo, y Helios Hidalgo, jugador de baloncesto del Real Canoe, que, a sus 13 años, ha demostrado su capacidad de superación en la lucha contra la leucemia. "Representa un ejemplo de superación, amor por el deporte y la vida", ha subrayado Díaz Ayuso.

La Fundación Alcohol y Sociedad ha sido distinguida con el premio a la Deportividad 2022, que también ha recaído en su edición de 2023 en 'Sito' Carcavilla, que ha coronado tres ochomiles y realizado 17 expediciones al Himalaya. La atleta paralímpica Audrey Pascual (San Sebastián de los Reyes), que ha sobresalido en disciplinas como el esquí adaptado, y la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (A LA PAR), han sido designadas como premios del Deporte Inclusivo.

"Este premio es un impulso para los Juegos Paralímpicos de Milán de 2026", apuntó Pascual, especialista en las disciplinas de surf y esquí adaptado.