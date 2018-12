Laia Sanz correrá el Dakar tras superar una doble infección vírica y bacteriana

Publicado 18/12/2018 15:33:00 CET

La piloto española Laia Sanz correrá finalmente en Rally Dakar 2019, que se disputará del 6 al 17 de enero en Perú, tras superar una doble infección vírica y bacteriana que le ha mantenido tres meses de baja y que ha hecho peligrar su participación.

La catalana, mejor corredora de la historia del Dakar con su noveno puesto absoluto en 2015, estará en la salida en Lima, aunque no como le gustaría. "No llego como querría, ni mucho menos. Después de tanto tiempo me faltará ritmo y velocidad. Tampoco he podido entrenar la navegación, pero en este caso, la experiencia puede compensarlo un poco. Lo que me preocupa de verdad es mi estado físico y cómo aguantaré las etapas largas. Otros años, estando al doscientos por cien lo pasaba mal, pero esta vez ya estoy mentalizada de que sufriré mucho", reconoció en su presentación de la mano de su patrocinador, Soficat Xerox.

Sus problemas empezaron en primavera con una mononucleosis infecciosa provocada por el virus de Epstein-Barr. La situación se agravó en agosto, cuando contrajo la fiebre Q, provocada por una bacteria llamada Coxiella Burnetii, que a su vez le ocasionó como secuela una neuropatía.

Estas enfermedades le han impedido realizar vida normal. "Ha sido un proceso muy duro y muy molesto. Realmente he sufrido mucho, pero hace algo más de una semana empecé a encontrarme bien y desde entonces he podido comenzar los entrenamientos de verdad. Hasta ahora sólo había ido al gimnasio más para hacer recuperación que para entrenar, así que llegaré al Dakar con menos de un mes de preparación, después de estar parada desde el mes de agosto", afirmó.

"Para mí, este año es un éxito llegar a la línea de salida estando sana. A partir de ahí, ¿cuál es el objetivo? No tendré presión por el resultado, porque no me puedo exigir nada, pero ¿quién sabe? Quizá haya un día de navegación difícil en que me acompañe la suerte y que a mí me salga bien, o al revés, que sufra mucho y que me limite a hacer lo posible por terminar. Será una auténtica incógnita", indicó.