Lamine, Pedri, Rodri, Nico Williams y Huijsen, protagonistas de la edición limitada de Old Spice de geles y desodorantes. - OLD SPICE

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de cuidado masculino Old Spice ha lanzado una edición limitada de geles y desodorantes con motivo del próximo Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá en la que los internacionales Lamine Yamal, Pedri, Rodrigo Hernández, Dean Huijsen y, entre otros, Nico Williams son los protagonistas.

Old Spice presenta esta edición limitada de sus productos con los rostros de los internacionales españoles pensada para quienes quieren empezar el día con actitud de titular y mantenerse fresco hasta la última reunión del día.

La edición especial celebra el patrocinio de Old Spice con la selección española de fútbol, combinando carácter, humor y el color rojo característico.

Esta alineación promete convertirse en la nueva delantera favorita de cualquier baño, la BSG de Old Spice: desodorante en Barra, sray y gel de baño 3 en 1, para cuerpo, cabello y rostro que ofrece una sensación de limpieza total acompañado de un aroma que deja una agradable sensación de frescura durante todo el día.