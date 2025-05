Laura Delgado: "Volver a disputar una Copa del Mundo lo significa todo"

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española de rugby femenina Laura Delgado ha asegurado que jugar una nueva Copa del Mundo "lo significa todo" ya que han "trabajado muy duro" para llegar a esta cita mundialista, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Rugby (RFER) 100 días antes de que arranque el Mundial Femenino de Rugby 2025 en Inglaterra.

"Para nosotras volver a disputar una Copa del Mundo lo significa todo. Hemos trabajado muy duro por esa clasificación, por llevar la camiseta de España donde se merece y seguimos trabajando muy duro cada día para ello. Es el reconocimiento también a toda la historia de la camiseta de Las Leonas, y a las que la vistieron antes que nosotras", afirmó la capitana del equipo nacional.

Tras perderse la edición de Nueva Zelanda 2021, la selección española regresa a una Copa del Mundo ocho años después, aunque la jugadora andaluza asegura "no sentir presión o ansiedad" dado el tiempo que queda para la cita mundialista. "No sentimos presión o ansiedad porque queden 100 días. Nosotras decimos que tenemos 100 oportunidades, una cada día. Para mejorar, crecer y sumar", expresó.

"El equipo se encuentra en un buen momento. Tanto personal como deportivo. Tenemos muy bien ambiente, y una competencia muy sana entre nosotras, que hace que queramos superarnos día a día. Hemos podido ver que en esta ventana europea, junto con los partidos de Brasil y Sudáfrica, hemos ido mejorando. Queremos estar al nivel, queremos dar un paso adelante y es en lo que estamos trabajando ahora desde casa", manifestó Delgado, quien se muestra confiada en hacer una buena actuación en la próxima Copa del Mundo.

A falta de 100 días para que empiece la competición en Inglaterra, la internacional española reconoce que no es "fácil" estar motivada todos los días, pero no hay "mejor motivación" que jugar una Copa del Mundo. "No es fácil estar cada día motivada. Esa es la realidad del deportista. Pero no hay mejor motivación que verte en una Copa del Mundo y poder enfrentarte a las mejores. Y aún siendo un camino duro, lo disfruto. En cada repetición en el gimnasio me imagino a las neozelandesas, las irlandesas, las japonesas... Esa es mi motivación y por lo que tiro del carro cada día", afirmó.

"Este equipo ha crecido mucho, tanto a nivel físico como mental. Ahora mismo, estamos trabajando sobre todo en nuestra preparación física. Y en un mes, nos concentraremos para hacer una pretemporada; que será bastante dura. Pero mientras estamos separadas, cada una hacemos un trabajo personal en lo físico muy importante para llegar en las mejores condiciones", explicó la andaluza, que liderará a la selección española en esta cita mundialista, en la que Las Leonas se medirán en la fase de grupos a las vigentes campeonas, Nueva Zelanda, a Irlanda y por último, a Japón.

Finalmente, Delgado ha asegurado que le diría a su ella del pasado que "no deje de disfrutar" del camino en el mundo del rugby. "A esa 'Bimba' joven que comenzó a jugar al rugby, le diría que no se olvide de disfrutar. De que es persona antes que jugadora de rugby. Que escuche los consejos de cada una de las compañeras y que se quede aún más con los momentos bonitos y las emociones que va a vivir en el camino", finalizó.