Las Leonas compiten contra Sudáfrica en un broche de nivel en Sevilla - JUAN CARLOS OGAZÓN

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby perdió este domingo contra Sudáfrica en un choque de preparación de nivel celebrado en Sevilla, prueba antes de volver al Campeonato de Europa y buscar una plaza para el próximo Mundial.

La capital andaluza vivió por primera vez un partido de la selección con un llenó absoluto en las Instalaciones Deportivas de La Cartuja. Sobre el césped, España cerró un mes de concentración y competición internacional ante una poderosa Sudáfrica, que terminó llevándose el encuentro por 0-20. La capitana, Lourdes Alameda, alcanzó los 50 partidos con las 'Leonas' antes las Springbok.

España tuvo que trabajar mucho sin balón para aguantar el empuje inicial de las sudafricanas y la resistencia se rompió por primera vez en el minuto 14, cuando Catha Jacobs consiguió entrar en la zona de marca y Jacomina Cilliers añadió la transformación para el 0-7.

Las de Regis Sonnes reaccionaron pero sin concretar en puntos contra la buena defensa también de Sudáfrica. En la igualdad, las visitantes volvieron a sumar (0-10). España seguía en partido pero al poco de la segunda parte Aseza Hele consiguió el segundo ensayo sudafricano y amplió la distancia hasta el 0-15.

Las Springbok impusieron su físico, que no le ayudó a Ana Peralta y Claudia Peña con sendas lesiones. Sonnes tuvo que reajustar pero en el minuto 67 llegó el último golpe de Sudáfrica (0-20). España cerró un mes de concentración con dos encuentros del WXV Global Series Challenger en Hong Kong con derrota ante Fiyi y victoria frente a Samoa, antes de la cancelación del partido ante Brasil.

Las Leonas volverán a competir en el mes de abril en el REC (Rugby Europe Championship), objetivo prioritario de las españolas ya que habrá en juego una plaza para el próximo Mundial.