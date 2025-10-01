'Los Leones' recibirán a Irlanda, Inglaterra y Fiyi en noviembre en tres amistosos de altura

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV recibirá en el mes de noviembre a la selección de Irlanda A en Leganés, a la de Inglaterra A en Valladolid y a la de Fiyi en Málaga, en tres partidos amistosos de nivel que testarán al equipo dirigido por Pablo Bouza.

El primer partido se disputará el sábado 8 de noviembre a las 17.00 horas, en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, que acogerá por primera vez un encuentro de rugby con este partido de 'Los Leones' frente a Irlanda A, el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones.

Una semana después, el día 15 a la misma hora, el Estadio José Zorrilla de Valladolid albergará el partido contra Inglaterra A, una de las mejores canteras del mundo. Y el día 22, 'Los Leones' jugarán en el Estadio Ciudad de Málaga frente a la selección de Fiyi, en un desafío físico y técnico para el combinado nacional de rugby XV.