Longines presenta su nueva selección de relojes para la temporada de verano

Longines presenta su nueva selección de relojes para la temporada de verano.
Longines presenta su nueva selección de relojes para la temporada de verano. - LONGINES
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 28 julio 2026 16:42
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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera suiza Longines ha presentado su nueva selección de relojes para la temporada de verano de 2026, una propuesta inspirada en la elegancia y el ritmo tranquilo de la época estival que reúne nuevas versiones de algunas de sus colecciones más emblemáticas como HydroConquest, Longines Legend Diver, Longines PrimaLuna y Conquest.

En la gama de relojería deportiva y de buceo, la firma ha destacado la serie HydroConquest, un clásico introducido en 2007 que incorpora versiones en 42 y 39 milímetros equipadas con el calibre automático L888.5, espiral de silicio, reserva de marcha de hasta 72 horas y estanqueidad hasta 30 bares (300 metros).

Asimismo, la línea Longines Legend Diver, icono desde 1959, ha renovado su oferta con modelos de 42 y 39 milímetros certificados como relojes de buceo (ISO 6425) y como cronómetros por el COSC, impulsados por el calibre L888.6.

Por su parte, la colección femenina Longines PrimaLuna ha propuesto modelos con cajas de 30 milímetros y esferas elaboradas en nácar de color verde intenso, azul medianoche o acabados plateados, salpimentadas con detalles de diamantes.

Estas piezas albergan el calibre mecánico de cuerda automática L592.5, que incluye espiral de silicio y ofrece una reserva de marcha de hasta 45 horas. En cuanto a la línea Conquest, diseñada para el uso diario, la firma ha integrado ediciones presentadas en 2026 disponibles en cuatro tamaños y alimentadas por movimientos de cuarzo de alta precisión, como los calibres L152 y L157.

Esta colección cuenta con variaciones de esfera en tonos azul menta, verde con efecto rayos de sol y blanco enarenado, además de combinaciones bimateriales con toques en PVD amarillo y rosa. La compañía, con sede en la localidad suiza de Saint-Imier desde 1832 y perteneciente al grupo Swatch, ha recordado que la incorporación de la tecnología de espiral de silicio en sus mecanismos automáticos permite mejorar la precisión frente a campos magnéticos y cambios de temperatura, ofreciendo una garantía de cinco años en dichos modelos.

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