Longines presenta su nueva selección de relojes para la temporada de verano. - LONGINES

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera suiza Longines ha presentado su nueva selección de relojes para la temporada de verano de 2026, una propuesta inspirada en la elegancia y el ritmo tranquilo de la época estival que reúne nuevas versiones de algunas de sus colecciones más emblemáticas como HydroConquest, Longines Legend Diver, Longines PrimaLuna y Conquest.

En la gama de relojería deportiva y de buceo, la firma ha destacado la serie HydroConquest, un clásico introducido en 2007 que incorpora versiones en 42 y 39 milímetros equipadas con el calibre automático L888.5, espiral de silicio, reserva de marcha de hasta 72 horas y estanqueidad hasta 30 bares (300 metros).

Asimismo, la línea Longines Legend Diver, icono desde 1959, ha renovado su oferta con modelos de 42 y 39 milímetros certificados como relojes de buceo (ISO 6425) y como cronómetros por el COSC, impulsados por el calibre L888.6.

Por su parte, la colección femenina Longines PrimaLuna ha propuesto modelos con cajas de 30 milímetros y esferas elaboradas en nácar de color verde intenso, azul medianoche o acabados plateados, salpimentadas con detalles de diamantes.

Estas piezas albergan el calibre mecánico de cuerda automática L592.5, que incluye espiral de silicio y ofrece una reserva de marcha de hasta 45 horas. En cuanto a la línea Conquest, diseñada para el uso diario, la firma ha integrado ediciones presentadas en 2026 disponibles en cuatro tamaños y alimentadas por movimientos de cuarzo de alta precisión, como los calibres L152 y L157.

Esta colección cuenta con variaciones de esfera en tonos azul menta, verde con efecto rayos de sol y blanco enarenado, además de combinaciones bimateriales con toques en PVD amarillo y rosa. La compañía, con sede en la localidad suiza de Saint-Imier desde 1832 y perteneciente al grupo Swatch, ha recordado que la incorporación de la tecnología de espiral de silicio en sus mecanismos automáticos permite mejorar la precisión frente a campos magnéticos y cambios de temperatura, ofreciendo una garantía de cinco años en dichos modelos.