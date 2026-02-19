Lorenzo Albadalejo impulsa una Cátedra para la investigación científica de niños y niñas con discapacidad

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Deportivas 'Corriendo tras un sueño' y la Cátedra en Transformación Educativa y Discapacidad se han presentado este jueves con el objetivo de llevar la investigación científica a los niños y niñas con discapacidad que forman parte de las escuelas, con docentes de la Universidad Europea, buscando "una base científica" con la que mejorar el desarrollo deportivo y social.

La presentación tuvo lugar en el Campus de Alcobendas de la Universidad Europea que contó con la presencia de Jaime Estalella, director de operaciones de Admiral España; Ramón Cubián, director general del Suelo de la Comunidad de Madrid; José Luis Alonso, vicedecano de la facultad de Medicina, Salud y Deporte de la Universidad Europea; Lorenzo Albaladejo, ex atleta y creador de las Escuelas Deportivas Corriendo tras un sueño; Ismael Sanz, exseleccionador de fútbol con parálisis cerebral y director del Master en Neurología de la Universidad Europea; y Álvaro Fernández Luna, director del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Europea.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda en la que Albaladejo recalcó que no buscan "focos", sino "echar una mano a los niños". "Más de 150 familias entre Murcia y Madrid. Construimos confianza, familia y la casa de muchos niños. Utilizamos el deporte de una manera primigenia, el deporte como herramienta para sociabilizar", añadió.

En cuanto a la Cátedra en transformación educativa y discapacidad, Fernández Luna afirmó que quieren "evaluar a los niños" que tienen en la escuela, pero también "ir fuera". "Queremos ver la capacidad de resiliencia que tienen los deportistas paralímpicos, así como factores psicosociales. Buscamos la evidencia científica para mejorar a nivel deportivo y social la vida de las personas con discapacidad", apuntó.

Por su parte, Ismael Sanz señaló que le gustaría "establecer una base". "Todos los niños que practicaban deporte mejoraban sus habilidades, lo que se transfiere a su día a día. Uno de los objetivos de esta cátedra es que el deporte puede ayudarnos en el resto de aspectos de nuestra vida", expuso.

El director de operaciones de Admiral España recordó que la primera vez que fue a ver el proyecto se quedó "prendado de las caras de los niños y de las madres". "Realmente estás cambiando la vida de estas personas, para que puedan ser felices y disfrutar de la vida. Estas pequeñas cosas les cambia la vida", subrayó.

Por último, Ramón Cubián recalcó que todo lo que se hace en la vida tiene "un cuerpo y un alma". "Lo que nos hace avanzar hacia el sentido de la vida es aquello que está impregnado de emoción. Aquí estamos para tratar que nuestra sociedad cada día sea mejor. Impulsar escuelas para personas que son invisibles", concluyó.