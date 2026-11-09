Louzán recibe este martes a la selección de fútbol sala tras conquistar la Finalissima

El presidente de la RFEF homenajeará en Las Rozas al combinado nacional tras su victoria por 0-3 frente a Brasil en Niterói

La selección española de fútbol sala tras ganar la Futsal Finalissima 2026
La selección española de fútbol sala tras ganar la Futsal Finalissima 2026 - RFEF
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 14:39
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   MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibirá este martes a la selección española masculina de fútbol sala en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para rendir homenaje a los integrantes del equipo nacional tras proclamarse campeones de la Finalissima 2026 al vencer por 0-3 a la anfitriona Brasil.

   El acto de recepción a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por el seleccionador Jesús Velasco dará comienzo a las 13.15 horas en el Salón Luis Aragonés del recinto federativo, donde la entidad homenajeará al conjunto español tras completar un año 2026 en el que también ha levantado el título de la Eurocopa.

   El combinado nacional ha conquistado el trofeo intercontinental disputado en la localidad brasileña de Niterói tras superar a la selección anfitriona en el encuentro decisivo con los goles de Gonzalo Castejón, Cecilio Morales y Antonio, habiendo sellado previamente su billete a la final al eliminar a Portugal en la tanda de penaltis.

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