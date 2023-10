Madrid acoge este fin de semana la Copa de España de Flag Football, "deporte en auge y tocado por una varita"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara ya para acoger este fin de semana la Copa de España de Flag Football, un deporte que para la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) está "en auge", sobre todo gracias a haber sido "tocado por una varita mágica" al haber sido elegido para aparecer en los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 2028.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) fue el escenario este miércoles de la presentación de la cuarta edición de esta competición, que se disputará el 28 y 29 de octubre en el Polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas y en la que participarán 20 equipos, de los cuales 13 serán mixtos y 7 femeninos. El LG Oled Black Demons de Las Rozas (Madrid) se proclamó vencedor el año pasado en la categoría Open y femenina.

"Hoy es un día muy feliz para nuestra federación, por ofrecer nuestros dos títulos obtenidos (oro continental en 2019 y plata en 2023) en la categoría femenina y por la inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como deporte invitado. Un deporte en auge que ha sido tocado por una varita mágica y que con esta concesión como deporte olímpico esperamos que nos dé el impulso definitivo que necesitamos", declaró José Luis Soler, presidente de la FEFA en la presentación de la Copa de España en el CSD.

El dirigente consideró que necesitan "recursos" ya que el año pasado los jugadores tuvieron que "pagar" sus gastos en los viajes debido a que la FEFA "no tenía recursos". "Vamos a trabajar todos por intentar dejar en lo más alto a la selección de cara a los Juegos de 2028, y si el CSD nos ayuda un poco más pues mejor", concluyó.

También participó el director deportivo de la Federación Española, Fernando Guijarro, que cree que con su inclusión en el programa olímpico el flag football "va a crecer". "Es un deporte muy inclusivo, tenemos dentro una sección y estamos empezando con los niños y las niñas más pequeñas. Además, se ha ido descentralizando y ahora hay equipos en toda España, donde tenemos 2.300 licencias solo de flag y más de 70 equipos a nivel nacional que creo que son unos números muy importantes", apuntó.

Por su parte, Olga Sotillo, jugadora de la selección que fue campeona del Europeo en 2019 y subcampeona en 2023, admitió que ser deporte olímpico es "un paso" que llevan "mucho tiempo esperando" y ha agradecido el trabajo de "todas" las jugadoras del femenino que ahora son embajadoras de la NFL.

"Nosotros tenemos muchas ganas, estamos muy ilusionados desde que nos dieron la noticia, se venía especulando desde hace tiempo la posibilidad y hace menos de una semana nos lo confirmaron, tenemos mucha ilusión de llegar todos a las olimpiadas con muchas ganas y mucha ilusión e ir a por todo", dijo Jorge García, jugador profesional de flag football.

Por su parte, Víctor Francos, presidente del CSD, recordó que esperan "medallas" de este deporte en 2028, pero que antes "hay que clasificarse y entrenar duro". "Es un hito histórico, un nuevo deporte olímpico siempre trae mucha ilusión y alegría. Vamos a trabajar para que no tengáis que pagaros los viajes, no nos gustan esas situaciones y vamos a buscar soluciones", aseveró.

El mandatario sabe que el Europeo de 2019 fue "importante", pero que la plata de este año "confirma la estabilidad, la calidad y el compromiso de esta selección", que está "convencido" que de cara al próximo Mundial de Finlandia 2024 firmarán una "actuación histórica".

Francos tiene claro que quieren "deportistas de élite y que asuman retos importantes" y para ello asumirán su parte de "responsabilidad" para lograrlo, mientras que sobre la Copa de España, recalcó que con 20 equipos es una competición "muy atractiva", pero que existe "mucho desconocimiento" sobre este deporte y que hay que "extenderlo" para que sea más conocido.

"En un momento convulso como el que vivimos, me parece especialmente relevante destacar que los equipos sean mixtos. Tenemos que abrir más la mirada y vosotros sois un ejemplo, he tenido que bregar bastante por este tema y me alegra que 13 equipos de los 20 sean mixtos", destacó.