Madrid acoge este sábado las finales de la I Girls Flag League U15

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Central de la Universidad Complutense de Madrid, el campo en el que juegan las selecciones españolas de rugby, acogerá este sábado las finales de la I Girls Flag League U15, la primera liga femenina sub-15 impulsada por Chicago Bears, equipo de la NFL estadounidense, en España.

Tras más de tres meses de competición en Madrid y Barcelona, la capital albergará la 'Final a Cuatro' que coronará al primer equipo campeón de esta competición pionera y que forma parte del programa del Interflag Madrid 2026, uno de los torneos internacionales de flag football más relevantes del calendario.

Esta competición refuerza la apuesta de los Bears por el desarrollo del flag football femenino en España. Durante estos meses, decenas de jugadoras han vivido una experiencia de aprendizaje, descubrimiento y crecimiento competitivo en una categoría, Sub-15, creada con el objetivo de facilitar el acceso y la inclusión en una etapa clave de desarrollo deportivo.

De la liga disputada en Barcelona, ya se conocen los dos equipos finalistas fueron Soldiers Field Guardians, que completaron la fase regular invictas, y 85 Legends, que se cruzarán en una semifinal mientras que en Madrid las clasificadas fueron Camioneras e IES Carpe Diem Calmanes, que se medirán en la otra. Las semifinales entre Soldiers-85 Legenf se celebrarán este sábado a las 12.10 horas y, a continuación, se disputará la gran final que proclamará al primer equipo campeón de la I Girls Flag League U15.

Estas finales se enmarcan dentro del Interflag Madrid 2026, un evento de dimensión global que refuerza el carácter internacional de la cita y que contará con equipos de México, Estados Unidos, España, Austria, Serbia e incluso Fiji, y cuyo nivel competitivo estará garantizado con la presencia de campeones nacionales de España y Francia, la participación de la selección italiana y jugadores pertenecientes a más de seis selecciones nacionales.