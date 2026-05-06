Madrid recibe ilusionado el Global Champions Tour tras "sacar lo mejor" para superar "semanas difíciles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta; el jinete Eduardo Álvarez Aznar; y el presidente de Oxer Sport, Álvaro Arrieta, antes del Longines Global Champions Tour Madrid 2026. - LUXURYCOMM

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Club de Campo Villa de Madrid prepara ya ilusionado recibir al Longines Global Champions Tour 2026, el prestigioso circuito internacional de saltos de obstáculos que se celebrará del 15 al 17 de mayo, y después de "sacar lo mejor" para solventar "semanas difíciles" después de la detección de varios casos de rinoneumonitis equina ya controlados.

La presentación oficial del evento, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha celebrado esta miércoles en el Ayuntamiento de la capital, en la Plaza de Cibeles, en un acto ambientado en la fusión entre San Isidro y la hípica.

"Madrid tiene vocación para acoger los eventos, en veinte días hemos tenido el Mutua Madrid Open y las semifinales de la Champions League y la Conference League, pero no solo queremos acoger sino integrar y esto pasa con esta prueba que son en una fechas importantes para Madrid", afirmó el primer edil madrileño durante el acto.

Así, Almeida propone pasar "la mañana del viernes en la Pradera de San Isidro y por la tarde disfrutar en Real Club de Campo Villa de Madrid" de la prueba ecuestre. "Será un ambiente para que se disputen en las mejores condiciones y disfruten todos los que se acerquen, con mayor o menor conocimiento, de la hípica", deseó en la línea de que será "una oportunidad para seguir albergando eventos deportivos y que genera una cantera" de este deporte.

Aunque Martínez-Almeida resaltó que "no ha sido un año fácil" para sacar adelante este evento "por las exigencias que hay" de una cita que volverá a situar a Madrid como una de las sedes del circuito internacional y reunirá a algunas de las principales figuras nacionales e internacionales de la hípica en un fin de semana marcado por el deporte, el espectáculo y el ambiente de celebración de San Isidro.

La considerada como la Champions League del deporte ecuestre celebra su cuarta etapa mundial en España, y la primera en suelo europeo, lo que la consolida como una cita de importancia capital para las opciones de los jinetes y amazonas favoritos.

Entre los jinetes más destacados, Eduardo Álvarez Aznar, presente en el encuentro, mostró la emoción e "ilusión de volver a competir en Madrid", a pesar de estar en "un momento de transición". "Contamos con caballos muy jóvenes que aún tienen que coger experiencia, pero muchos de ellos ya nos han dado muy buenos resultados. Aquí me siento como en casa y es un placer competir en Madrid en un encuentro tan importante a nivel internacional", señaló.

Álvarez Aznar competirá junto a su equipo 'Madrid In Motion' durante las pruebas por equipos del viernes 15 por la tarde, y animaba a que su público madrileño le alentase. Además del madrileño, habrá otros siete jinetes españoles que competirán con el equipo español como Sergio Álvarez Moya, Mariano Martínez Bastida, Julios Arias Cueva, Carlos López-Fanjul Tartiere, Alberto Márquez Galobardes, Iván Serrano Sáez y Álvaro Gonzales de Zarate.

El acto contó además con la participación de Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española; y Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, organizadores del evento, que tiene su punto culmen en el Gran Premio de Madrid del domingo por la tarde. "Este concurso, que cumple 115 años, es una mezcla del blanco y negro con el color. Es ya un clásico de la primavera en Madrid después del tenis", destacó Arrieta.

Además, este reiteró que "coincidiendo con San Isidro" desde la organización han buscado "mejorar la experiencia" en todos los aspectos. "Hemos puesto el foco en el entretenimiento para que los que nos visiten salgan encantados. Lo intentamos siempre pero este año con San Isidro hemos preparado cosas", apuntó.

El Longines Global Champions Tour Madrid ofrecerá espacios de restauración, zonas comerciales y experiencias para todos los públicos en un entorno único, reforzando su posicionamiento como uno de los acontecimientos más destacados de la agenda madrileña durante el mes de mayo. "Queremos que todos se lo pasen fenomenal y pasen mucho tiempo con nosotros, que conozcan una de las mejores instalaciones de Europa", añadió.

Un certamen que se disputará con normalidad, aunque bajo un protocolo sanitario reforzado después de darse varios casos de rinoneumonitis equina, una situación que ha quedado controlada. "Han sido semanas difíciles por cuestiones veterinarias, pero que nos ha hecho sacar lo mejor. El equipo del Real Club de Campo Villa de Madrid es el mejor y gracias a su esfuerzo vamos a tener una edición con buen nivel deportivo y gran entretenimiento", admitió.

Por su parte, Javier Revuelta aseguró que "el gran atractivo de esta competición es la presencia de un gran número de los primeros jinetes del ranking mundial". "Esta ocasión es crucial para los técnicos de la Federación a la hora de tomar nota del estado de los caballos y los jinetes que podrán representar al equipo español en el campeonato del mundo, que se celebrará el próximo mes de agosto en Alemania", declaró en lo que será el "primer test de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".