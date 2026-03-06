Malen Osa y Albert Pérez, séptimos en sus pruebas individuales del Campeonato de Europa de esquí de montaña

Archivo - Malen Osa y Albert Pérez, séptimos en sus pruebas individuales del Campeonato de Europa en Shahdagh. - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los esquiadores españoles Malen Osa y Albert Pérez han finalizado este viernes en la séptima posición de sus respectivas pruebas individuales en esquí de montaña durante el Campeonato de Europa, que se está disputando en la estación de Shahdagh (Azerbaiyán).

En esta tercera jornada del Europeo, ambas pruebas individuales de la categoría sénior tuvieron doble premio, ya que coronaron a los campeones del 'Viejo Continente' y repartieron puntuaciones para la clasificación de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de 'skimo' (ISMF).

En la competición femenina, la italiana Giulia Murada atacó con fuerza en la subida y bajada final, despegando a la suiza Marianne Fatton en los últimos minutos. Murada cruzó la meta en 1:35:09.2, con Fatton a tan solo 35 segundos de distancia, tras una intensa batalla cuerpo a cuerpo.

La también italiana Alba De Silvestro completó el podio con su tercer lugar, mientras que la representación española brindó ese séptimo puesto de Malen Osa, el décimo de María García, el undécimo de Anna Huguet, el decimoquinto de María Ordóñez y el decimonoveno de Ares Torra.

En la competición masculina, el suizo Rémi Bonnet demostró autoridad porque desde la primera subida marcó un ritmo inigualable y consiguió el título con un tiempo en meta de 1:16:23.8. Tras él, su compatriota Thomas Bussard se adjudicó el segundo puesto, mientras que en la reñida lucha por el tercer lugar se impuso 'in extremis' el austriaco Johannes Lohfeyer.

Respecto a los españoles en liza, Albert Pérez acabó séptimo, Antonio Alcalde fue decimotercero, Ot Ferrer concluyó decimosexto, Íñigo Martínez de Albornoz terminó decimoctavo, Marc Ràdua fue vigesimoprimero, Biel Pujol fue vigesimoséptimo y Aarón Álvarez del Val fue trigesimocuarto.