Marc Grau refuerza la delantera del Barça de hockey patines

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero Marc Grau jugará en el Barça de hockey patines las dos próximas temporadas e intentará aportar su olfato goleador a un equipo al que llega libre, procedente de uno de los máximos rivales, el Deportivo Liceo.

"El Barça y Marc Grau han llegado a un acuerdo para la incorporación del delantero lloretense para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio del 2024", anunció el club blaugrana.

Grau, de 26 años, llega libre procedente del Deportivo Liceo y reforzará el ataque del primer equipo de hockey patines. "Estoy muy contento de estar aquí y tengo mucha ilusión por empezar este nuevo proyecto y formar parte de este gran club", reconoció el jugador a los medios del club.

"Vengo con mucha ilusión y alegría. Espero empezar e integrarme lo antes posible con mis compañeros y el cuerpo técnico. Cualquier jugador de hockey quiere llegar al Barça. Es una gran oportunidad y tengo muchas ganas de empezar el nuevo reto. Aportaré mucho trabajo y esfuerzo", valoró.

Grau debutó en la OK Liga la temporada 2013/14. El curso 2018/19 militó una campaña en el Noia Freixenet (12 goles en la OK Liga) para dar el salto hacia La Coruña, donde ha estado tres temporadas y ha demostrado su olfato goleador dentro del área (70 dianas en la OK Liga).

También tiene experiencia como internacional, ya que ganó el último campeonato de Europa (2021) y estuvo preseleccionado para disputar el Europeo de 2018. Además, su hermano Carles Grau es portero del Barça y nuevo compañero, su gemelo Àlex es el capitán del Girona.

"Con la llegada de Marc Grau, Edu Castro dispondrá de un elemento más en la zona interior del área. Grau tiene una gran capacidad para generar peligro y siempre está atento para rematar bolas, mostrando intensidad y sin evitar el contacto para hacerse un hueco dentro del área. También es un jugador muy físico, atento en defensa y con capacidad para salir al contragolpe", valoró el club.