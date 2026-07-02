Marcell Jacobs corre los 100 m en 9,67 con viento ilegal

Archivo - El atleta italiano Marcell Jacobs en la prueba de 100 metros en el Campeonato Europeo de Berlín en 2022.- Laurent Lairys / DPPI / AFP7 / Europa Press

VIENA, 2 Jul. (dpa/EP) -

El atleta italiano Marcell Jacobs registró este miércoles el tercer mejor tiempo de la historia de los 100 metros lisos, 9,67 segundos, con un viento a favor que sobrepasó las condiciones reglamentarias para que la marca sea homologado, en el campeonato Raiffeisen Austrian Open en la ciudad de Eisenstadt.

El campeón olímpico de Tokyo 2020 consiguió este tiempo con un viento a favor de 4,1 metros por segundo, sobrepasando los 2 metros por segundo permitidos por el organismo internacional World Athletics.

Esta nueva marca de Jacobs hubiera sido superada solamente por los dos récords logrados por el jamaicano Usain Bolt: los 9,58 segundos en el Mundial de Berlín 2009 y los 9,63 en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.