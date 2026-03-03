Marcos Mas, Marta Chamorro, Itziar Gómez y Guillermo de Blas, nuevos miembros del TAD

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha propuesto a dos de los nuevos miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juristas Marcos Mas, Marta Chamorro, Itziar Gómez y Guillermo de Blas han sido nombrados por unanimidad como nuevos miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), según ha anunciado este martes el CSD en un comunicado.

Dicha comisión ha acordado la renovación parcial del TAD, después de que finalizase el mandato de cuatro miembros salientes. Francisco de Miguel Pajuelo, que ostentaba la presidencia del TAD, concluyó su mandato el 25 de febrero, junto a las vocales Pilar Juárez, Alfonso Ramos de Molins y Mónica Morillas.

A propuesta de las federaciones deportivas españolas han sido elegidos Marcos Mas y Marta Chamorro, mientras que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, sugirió los nombres de los vocales Itziar Gómez y Guillermo de Blas, que hasta ahora era secretario del TAD.

Licenciado en Derecho, Marcos Mas fue director general de Servicios Consultivos y Coordinador Jurídico del Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya. Desde 2004, ha sido socio en diferentes despachos de abogados, llevando asuntos de Derecho Administrativo, Derecho Deportivo y litigación.

Marta Chamorro posee una doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Autora de numerosas publicaciones, en 2016 accedió al Cuerpo de Abogados del Estado.

Itziar Gómez es catedrática acreditada de Derecho Constitucional y exletrada del Tribunal Constitucional. Cuenta con más de quince años de experiencia directa en jurisdicción constitucional, una participación continuada en procedimientos constitucionales de alta complejidad y una especialización consolidada en derechos fundamentales.

Por su parte, Guillermo de Blas, graduado en Derecho y con un título propio en Derecho Económico, accedió a la Abogacía del Estado en 2020. Desde abril de 2023 venía desempeñando las funciones de secretario del TAD.

"La nueva composición del Tribunal Administrativo del Deporte, un órgano independiente del CSD en su funcionalidad, garantiza la presencia equilibrada de hombres y mujeres", destacó este martes el CSD en el comunicado.

El TAD está integrado por siete miembros, los nuevos Marcos Mas, Marta Chamorro, Itziar Gómez y Guillermo de Blas, que se suman a los tres miembros a mitad de mandato, Marina Porta Serrano, Jaime Caravaca Fontán y Julio Álvarez Rubio.