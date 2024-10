María Ángeles Ruiz dice adiós al hockey: "Siento no haber podido acabar cumpliendo un sueño"

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La guardameta española de la selección española de hockey hierba y del Club de Campo María Ángeles Ruiz Castillo reconoció este jueves que necesitaba "cerrar" su etapa deportiva en un alto rendimiento donde "se compite, se sufre y se llora" y lamentó "no haber podido acabar cumpliendo un sueño" después de un último ciclo donde tuvo que ser "tres personas" por ser madre e intentar, sin éxito, entrar en el equipo olímpico de Paris 2024.

La jienense se retira del deporte después de ser 176 veces internacional, repartidas en 52 torneos, entre ellos los de Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y los de Tokio de 2021, y con el bronce mundial de 2018 y el bronce europeo de 2019. A nivel de clubes, ganó cinco ligas y ocho Copas de la Reina con el Club de Campo.

"Para mí todo esto es mucho y según pasan los días se hace más grande. Necesitaba cerrar esta etapa, para mí era importante, y lo hago rodeado de gente que me quiere y en un sitio donde se me quiere", expresó Ruiz emocionada.

La ya exportera recordó a "esa niña de Alcalá de la Real" que empezó muy joven en el hockey y que entonces "no tenía ni idea" hasta donde llegaría en este deporte, y también quiso poner "en valor" la importancia que le supuso el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. "Ha sido mi casa durante ocho años, no estaría aquí si no hubiera existido el CAR. Gracias a la RFEH por apostar por el proyecto del CAR", indicó.

Ruiz se acordó de muchas personas como Mónica Rueda, que fue la que le descubrió "el camino" cuando era joven, o de las también exguardametas, presentes en el acto, Mariví González, histórica campeona olímpica en Barcelona'92 y "mentora" en su "formación", y María Jesús Rosa, la cual le dejó "el listón muy alto". "Siempre he estado intentando mejorar día a día trabajando porque sin trabajo no hay éxito", afirmó.

"En el alto rendimiento se compite, se sufre y se llora a partes iguales", resaltó la andaluza, que "nunca" olvidará entre sus momentos "la clasificación" para Rio 2016 "ni el abrazo infinito con esa piña de compañeras" tras ganar el bronce en el Mundial de 2018.

Finalmente, se refirió a su intento de vivir unos terceros Juegos Olímpicos tras parar en 2022 para ser madre y volver a los cuatro meses. "Siento no haber podido finalizar cumpliendo un sueño, pero nos queda que el trabajo diario por ser mejores cada uno por el otro quede reflejado en nuestro hijo", indicó dirigiéndose a su pareja.

"No me fui del hockey en 2022 cuando me quedé embarazada. Volví a los cuatro meses con más fuerza y energía, pero en este ultimo ciclo no he sido una persona, he sido tres. Asumimos el reto sabiendo que podíamos perder porque sabíamos que el reto de la conciliación era complicado", añadió, agradeciendo que el CSD le ayudase para "estudiar y conciliar".

Por su parte, Santiago Deó, presidente de la Real Federación Española de Hockey sobre Hierba (RFEH), no escondió que este era "un día especial cargado de emociones y recuerdos" en el que rendían homenaje a una figura que deja el deporte "con un curriculum importante, no, lo siguiente".

"Has sido un ejemplo, una líder aceptada y respetada por sus compañeras, siempre con un espíritu positivo y una luchadora. Te llevas el agradecimiento del hockey español por todo lo que nos has dado, eres un ejemplo y las generaciones futuras verán en María lo que son los valores del hockey. Desearte mucha suerte que en lo que vas a hacer y que seguro que tendrás éxito, no sé si tienes intención de seguir ligada al hockey, sus puertas están abiertas y este deporte no se puede permitir lujo de perder tu bagaje", sentenció.

Finalmente, Bárbara Butragueño, subdirectora general de Mujer y Deporte del CSD, elogió a Ruiz por "celebrar en familia lo que tú has dado al hockey y lo que el hockey te ha dado a ti" y por convertirse en "un referente de tu generación". "Todos los sueños necesitan estructuras que los sustenten (familia, clubes y RFEH) y el CSD ha intentado estar a tu lado apoyándote como madre y potenciando tu formación académica con el PROAD", remarcó.

"El CSD se siente particularmente orgulloso de haberte apoyado en un momento importante como el crear una familia maravillosa. Me niego a creer que dejas de lado la palabra deportista, pero nos alegra saber que inicias etapa nueva orgullosa de ti", concluyó la directiva.