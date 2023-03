María Pérez y Álvaro Martín, campeones de España de 20 km marcha

La granadina bate el récord de España y ambos vencen como hicieron hace un mes en los 35 km



MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los atletas María Pérez y Álvaro Martín confirmaron su dominio en la marcha nacional al proclamarse campeones de España de 20 kilómetros, ambos campeones ya de 35 km hace un mes, mientras que Raquel González y Antía Chamosa, y Paul McGrath y Álvaro López completaron los podios absolutos.

En Córdoba, los campeones de Europa en 2018, la andaluza, con récord nacional y la mejor marca mundial de 2023 (1:25:30) y el extremeño, volvieron a colgarse el oro. La marchadora granadina repitió cerca de casa su dominio en Cieza el mes pasado, con el título, batió su propio récord, la clasificación para el Mundial y la mínima para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me he quitado la espina que llevaba encima del verano pasado. Muy satisfecha y agradecida, aunque no venía a buscar el récord, sino la mínima olímpica", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Por último, la marchadora del Valencia C.A. ha vuelto confirmar que en Budapest su intención es doblar prueba: "Algo que me gustaría hacer también en París si hay dos distancias".

Mientras, Álvaro Martín se proclamó campeón cinco años después. Su registro en Córdoba, 1:21:48, fue el resultado de una prueba en solitario en la que sobre el ecuador ya aventajaba en 15 segundos a su máximo rival en esta ocasión, Paul McGrath.

"Que hayan pasado cinco años de mi último oro nacional en esta distancia significa que en España tenemos un nivelazo. He intentado reservar todas las fuerzas posibles porque estamos en marzo y cuando queremos estar bien es en agosto", apuntó, con el objetivo principal ahora de "ser campeones de Europa por equipos en Podebrady y mejorar marca en los 35 kilómetros".