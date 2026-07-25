María Pérez bate el récord de España de 10.000 metros marcha

Archivo - María Pérez, durante una competición. - Song Yanhua / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La granadina María Pérez ha conquistado el título en los 10.000 metros marcha durante el Campeonato de España de atletismo al aire libre, que se está disputando en Málaga, fijando el nuevo récord nacional en 42:12.93, mientras que el madrileño Kevin Arreaga ha logrado el oro en la final del lanzamiento de martillo.

En la sesión matinal de este sábado, María Pérez venció con enorme suficiencia gracias a ese tiempo que batió el récord de España anterior, de 42:14.12 y que estaba en poder de Raquel González desde 2016. Así, la bicampeona mundial y olímpica se destacó en solitario desde el inicio y llegó a marchar a ritmo de récord de Europa pese al viento constante.

Pérez terminó doblando a todas y cada una de sus rivales para sellar un triunfo con el que revalidó el título de campeona de España, quinto de su trayectoria profesional, y se situó como líder mundial del año. En el podio estuvo acompañada por Antía Chamosa, que se colgó la plata con 44:07.51, y por Aldara Meilán, que se adjudicó el bronce con 44:43.51.

Además, Kevin Arreaga se proclamó campeón en el martillo gracias a un lanzamiento de 71,05 m en su quinto intento. Tras comenzar con 65,71 m, encadenó dos tiros por encima de 69 metros, antes de realizar un nulo en la cuarta intentona y alcanzar posteriormente la marca que le dio el título, tercero consecutivo para el atleta del Playas de Castellón.

La plata fue para Alberto González, que alcanzó 68,45 m en su último lanzamiento y repitió la posición lograda el año pasado en Tarragona. La medalla de bronce fue para Pedro José Martín con 66,02 m, sumando así su decimotercera medalla sin ser nunca campeón, un curioso hito histórico.