María Pérez, FC Barcelona, Espanyol y Mundo Deportivo, premiados en la Gala de la AEPD en Santa Susanna

Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en Santa Susanna (Barcelona) - AEPD

SANTA SUSANNA (BARCELONA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marchadora María Pérez, campeona olímpica en Paris 2024, los campeones del mundo de natación artística Iris Tió y Dennis Gónzalez, el FC Barcelona, el Espanyol, por su 125 aniversario, y el Mundo Deportivo, por los 120 años desde su fundación, han sido reconocidos, entre otros, este lunes en la Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en Santa Susanna (Barcelona).

El presidente de la AEPD, Jesús Álvarez, afirmó que la prensa deportiva es "una especie de balsa de aceite o un oasis en los tiempos convulsos que nos ha tocado vivir". "Guerras, crisis, corrupción y demás desgracias cotidianas... Los periodistas deportivos trasladamos a la sociedad lo contrario: títulos, victorias, récords, imágenes de gloria, emociones del deporte que nos conmueven a todos", apuntó en el acto que se ha celebrado en el Pabellón Parc del Colomer de la localidad barcelonesa y al que también ha asistido la presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva Catalana (APEB), Cristina Cubero.

También señaló que el "periodismo de calidad" se encuentra "en guardia" ante "el avance tecnológico que enreda la verdad con la afición, el hecho real con la manipulación". "La mala praxis de estos nuevos medios nos podrían abocar a una situación muy comprometida para la salud del periodismo bien entendido. Así que no habrá que bajar la guardia", indicó.

La Gala Nacional de la AEPD, organizada por la propia AEPD y la Associació Premsa Esportiva de Barcelona, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Susanna, ha homenajeado también al ganador del Rally Dakar Challenger, a los campeones olímpicos y paralímpicos de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina Oriol Cardona y Audrey Pascual.

En esta edición se han entregado también premios a los campeones del mundo de vela en la clase 470 Jordi Xammar y Marta Cardona y María Cantero y Paula Barceló, al 40 veces campeón del mundo de trial Toni Bou, a la selección de waterpolo masculina y se han reconocido las trayectorias deportivas de leyendas como la jugadora de pádel Carolina Navarro y el karateca Damián Quintero, subcampeón olímpico en Tokyo 2020.

También han recogido su trofeo el Unicaja y el Real Madrid de baloncesto por la Copa del Rey y Liga ganadas en 2025, y se ha rendido tributo a internacionales de diferentes épocas de la selección nacional de fútbol antes de que 'La Roja' afronte este verano el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, que entregó el premio al FC Barcelona, destacó la oferta deportiva de su municipio. "Baloncesto, fútbol, fútbol sala, hockey, caballos... Tenemos el 'raid' más antiguo de Europa En el año 2002 nos convencieron de que teníamos que hacer el Mundial de fitness, y aquí estamos. Esto nos ha dado la oportunidad de que se conozca Santa Susanna; sin el deporte, Santa Susanna no sería tan conocida", destacó.

Mientras, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, destacó la "buena salud" del deporte español tanto masculino como femenino. "En deportes colectivos, somos una potencia mundial, estamos muy arriba. Luego hay grandes estrellas individuales. Se están haciendo bien las cosas, hay mucho talento", recalcó.

Asimismo, el martes, en el Hotel Ona Brava de Santa Susanna, se celebrará el 62º Congreso Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva con la asistencia de más de un centenar de periodistas deportivos procedentes de toda España.

Durante la celebración del congreso están previstas dos charlas, una del doctor Pedro Guillén, fundador de la clínica CEMTRO y uno de los mayores especialistas del mundo en traumatología deportiva, sobre 'Medicina regenerativa: la célula, un medicamento', y la segunda pronunciada por Salvador Rodríguez Moya, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Almería (APDA) bajo el título 'Racismo en el fútbol español'.