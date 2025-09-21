María Pérez: "Los oros saben a gloria, nunca esperas repetir lo que hiciste hace dos años"

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez reconoció que las medallas de oro logradas en el reciente Mundial de Tokio 2025 "saben a gloria" porque supone repetir el tremendo éxito de hace dos años, aún "asimilando" y con nervios de ver su nombre junto al de grandes estrellas del atletismo como cuatro veces campeona del mundo.

"No he tenido tiempo de asimilarlo. Ahora me tocan las vacaciones que merezco, necesito resetear la mente, y ahí tendré que asimilar y disfrutar", dijo este domingo ante los medios de comunicación, en su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Sabe a gloria porque es verdad que todos me visteis bastante entera en el 35 pero acabé bastante tocada la carrera, la humedad se notó. El 20 fue un poco más rápido, les puse a mis rivales las cartas sobre la mesa de cómo me podían ganar y al final trabajé también eso un poco. Saben a gloria, nunca esperas repetir lo que ya hiciste hace dos años", añadió.

La andaluza confesó el "vértigo" de lo logrado y el objetivo que tenía de mantener su reinado en el adiós a las distancias. "Me da un poco de vértigo, tengo que ser yo misma. Este año era un reto muy importante hacer el 20 y el 35, que eran las últimas pruebas, ha salido mejor de lo que pensaba", afirmó.

Además, la cuatro veces campeona del mundo, tras sus dos oros logrados en Budapest 2023, fue preguntada por una gesta de los Mundiales que le igualó a nombres como Usain Bolt, Carl Lewis o Mo Farah. "Te pone de los nervios, son nombres que has visto por la tele, que son referentes para el deporte en general", apuntó.

La española destacó además que suene ahora otra mujer entre esos grandes deportistas. "Se necesitaba el nombre de una mujer. Ya es hora que haya el nombre de una mujer", comentó, apuntando como su próximo gran "objetivo principal" los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 aunque aún quede lejos.

Por otro lado, María reconoció su orgullo por que Granada ponga su nombre al Polideportivo de Bola de Oro ya que en la capital nazarí "hay mucha personas que son merecedoras de tener algo con su nombre". La granadina agradeció con humildad el apoyo que recibe de mucha gente que le rodea. "Es importante, soy la persona que soy gracias a todas las personas que me rodean, de todas he aprendido, todas tienen valor", terminó.