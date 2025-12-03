María Pérez, sobre los premios: "Los de fuera no tenemos nada que hacer para luchar con los de la pista"

María Pérez, durante una gala de premios. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez, doble campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros, ha repetido su queja hacia la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), pese a ser elegida como Atleta Femenina del Año fuera del estadio, porque a su juicio "no" hay "nada que hacer para luchar con los de la pista" de cara a las condecoraciones.

Aun así, agradeció el premio de World Athletics. "No solo es de mi equipo de trabajo, sino de todos esos pioneros y pioneras que en su día marcaron un antes y un después, que rompieron barreras, que hicieron hitos en nuestro deporte", declaró Pérez en San Agustín del Guadalix (Madrid).

"Creo que es un impulso para la comunidad de la marcha, por todo lo que está sufriendo todos los años. Sigo diciendo que la marcha y la maratón fuera de la pista no tenemos nada que hacer para luchar con los de la pista. Pero enhorabuena a todos los premios de esa gala porque también se lo merecen", matizó la marchadora granadina.

Pérez acudió este miércoles a San Agustín del Guadalix (Madrid) para la entrega de los Premios Iberdrola Supera 2025. "Para mí es la gala que siempre tengo marcada en el calendario. No solo por el buen trato que nos tiene Iberdrola a todos los deportes, hasta los más minoritarios, que es donde primero empezaron a ceder; sino también porque es complicado juntarnos a tanto elenco de deportistas femeninos", indicó al respecto.

Luego alabó "proyectos de pueblos como Paiporta, que lo han sufrido tanto, que se lleven esa ayuda para que las niñas puedan disfrutar de su deporte y poder ayudar en estos momentos tan difíciles para todos ellos a nivel psicológico". "Son proyectos que cada año, para nosotros y yo que estoy en el jurado este año, es cada vez más difícil", señaló.

"Yo no sé cómo lo hacen, pero cada año se superan, como dicen los propios premios. Y la verdad es que no sé hasta dónde van a llegar porque es muy difícil, hasta para el propio jurado porque, como digo, todos los proyectos que se presentan sería magnífico que recibieran el premio", añadió.

En este sentido, se congratuló por "seguir un año más acompañando al presidente, que es la persona que hace que el deporte tenga su auge, que el deporte femenino siga estando en tan alto nivel". "Es uno de los patrocinadores oficiales de cada una de nosotras. Y sobre todo al equipo de trabajo que tiene detrás el presidente, que hace posible un evento tan grande como éste", aludió de nuevo al mandatario Ignacio Galán.

"He tenido que ganar seis medallas para que me invitasen a la primera gala de la World Athletics, que antes no me habían invitado. No sé si por ser hombre, pero en la marcha o en la maratón solo ha habido que yo recuerde dos deportistas de fuera de ruta", recordó al etíope Kenenisa Bekele y al keniano Eliud Kipchoge, éste en la ceremonia de 2019.

"Desde entonces nadie de ruta ha conseguido ser el mejor o la mejor deportista. Pero pienso que, si hubiese sido una prueba de pistas, sí me hubiesen llamado antes, seguro", concluyó Pérez de forma tajante.