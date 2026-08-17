María Pérez: "Todavía mantengo la velocidad, la frescura y las ganas de divertirme"

María Pérez con Alexandrina Mihai y Liudmila Olianovska tras el medio maratón de marcha de los Europeos de atletismo de Birmingham - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis
MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La atleta española María Pérez, que el sábado se proclamó campeona de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham, ha asegurado que todas las rivales piensan "cómo ganar" a la granadina, pero que todavía conserva "la velocidad, la frescura y las ganas" de divertirse, y ha reconocido que se siente una "privilegiada".
"Todo refuerza, pero hay que tener en cuenta que cada año es muy diferente. Tengo 30 años recién cumplido y sigo haciendo esas marcas; yo sé que todo el mundo está pensando en hacer cambios, en cómo ganar a María, en ser más rápidas, pero todavía mantengo esa velocidad, esa frescura y sobre todo las ganas de divertirme, como decía Álvaro -Martín- en uno de los artículos que escribió", señaló ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de El Prat (Barcelona).
Sin embargo, no cree que haya "secretos" para subirse al podio más allá del trabajo bien hecho. "Solo tenía una -medalla- de Europa y ocho años más tarde he tenido esa recompensa al trabajo bien hecho. No creo que haya ningún secreto que nadie sepa, sino que trabajo mucho tiempo fuera de casa. Estoy deseando llegar para celebrarlo con los míos", indicó.
Además, la doble medallista olímpica explicó que ha podido "disfrutar" de la carrera. "Los dos últimos kilómetros sí que lo disfruto más, y me gusta estar en tensión. Me hace disfrutar también estar en tensión, intentar aguantar esos ritmos tan rápidos de hombre y ser capaz de hacer 1, 2, 3, 4 y seguir avanzando en kilómetros. Me hace disfrutar y también me hace sufrir, pero para eso estoy entrenando. Tenemos que darlo todo en el día D y la hora H", recalcó.
También confesó que estaba "tranquila" al cruzar la meta. "Bajé el ritmo en los últimos dos kilómetros y lo disfruté. Cuando uno va cumpliendo años y ve que las cosas son difíciles repetir, intentas saborearlo lo mejor posible", explicó.
Por otra parte, Pérez quiso dedicarle el oro a sus paisanos. "Quiero dedicarle esta medalla a todos los granadinos que el mismo día que yo competí, esa madrugada, sufrieron un temblor de cinco grados. Por suerte, mi familia y amigos están bien. Cuando terminé la prueba pensé que en esa hora y media se habrían olvidado de todo lo malo que habían sufrido durante esa noche. Espero haberles alegrado bastante esa hora y media", deseó.
"Pensé en todos los granadinos, porque cuando me levanté a las cuatro de la mañana de Birmingham algunos amigos me habían enviado por TikTok cosas y había visto lo del terremoto. Eso me dio fuerza y también me preocupaba. Mis padres no me hablaban del tema y cuando terminé lo primero que dije fue "¿Cómo está mi casa y cómo están los míos?". Porque vivo en Granada. Pasaron una noche de miedo, porque habíamos vivido lo de Caracas y luego lo de Colombia", prosiguió.
Por último, sobre el hecho de haberse convertido en la mejor atleta de la historia de España por palmarés, le restó importancia. "No lo sé, eso será cuando me retire, lo podrán decir los periodistas. A día de hoy, hago lo que me gusta, lo que me apasiona, soy una privilegiada y lo que intento hacer es disfrutar a las personas. Si yo disfruto, salen buenas cosas", concluyó.