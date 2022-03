María Vicente se queda sin Mundial por su lesión en Gallur

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Vicente anunció este viernes que no podrá participar en el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que acogerá Belgrado del 19 al 20 de marzo, tras confirmar que tiene una lesión más importante de lo que pensaba sufrida el miércoles en Madrid.

"Lo que aparentemente parecía un pequeño susto se ha acabado convirtiendo en una pesadilla. El pasado miércoles participé en la final de la longitud del World Indoor Tour de Madrid y como muchos pudisteis ver me fui de la pista cojeando tras notar un fuerte dolor en el cuádriceps", escribió la catalana en sus redes sociales.

La campeona de España y plusmarquista de pentatlón lamentó que el susto se convirtió en una lesión. "Ahora que soy consciente de la gravedad de ese dolor y de lo que ello supone no me queda otra que decir adiós al Mundial de Belgrado y empezar a recuperarme de cara a la temporada de aire libre", añadió.

La baja de Vicente, uno de los mayores talentos en continuo crecimiento que tiene el atletismo español, supone que la delegación de España a Belgrado se queda en 24 atletas. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) había anunciado este mismo viernes la lista.

La catalana, de 20 años, no podrá pelear con las mejores después de trabajar su billete al Mundial, con el paso definitivo que fue su título con récord en el Campeonato de España celebrado en Ourense la pasada semana. Este miércoles, Vicente volvió a competir en Gallur, en el cierre del circuito internacional, en una prueba de salto de longitud en la que notó una molestia en su segundo salto.

Después de hablar con su entrenador, Ramón Cid, en la grada, la catalana decidió retirarse pensando en un Mundial que finalmente no podrá competir. "Las lesiones siempre duelen y lamentablemente siempre son el peor de los momentos, pero como bien sabréis no me voy a rendir tan fácilmente", añadió en su mensaje.