Mariano García: "He corrido por debajo del 1:46 dos veces y eso me da mucha seguridad"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García, una de las bazas para subir al podio en el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Belgrado, se ve en forma para intentar conseguir una medalla en los 800 metros, avalado por la "mucha seguridad" que le da el haber corrido esta temporada dos veces por debajo del 1:46 y porque se ve "mejor" que cuando batió el récord de España hace dos meses, aunque advierte de la tremenda igualdad que hay en su prueba.

"El último mes y medio ha sido brutal, pero muy similar al año pasado, estamos prácticamente en el mismo estado de forma o incluso un poco mejor todavía. Lo que me dice que estoy más en forma es que he corrido por debajo del 1:46 dos veces y eso me da mucha seguridad. Estoy muy contento, a ver si puedo rematar la faena en el Mundial", señaló Mariano García en una entrevista con Europa Press en la previa al inicio del Mundial.

El murciano recalcó que siempre se encuentra "a tope física y mentalmente, aunque esté 'en la mierda'". "Voy a ir a Belgrado a dar lo mejor de mí sin dejarme un gramo de fuerza. Tengo que llegar a meta y estar 'muerto'", confesó.

"Todas las competiciones me motivan, hasta un regional en Murcia me motiva, pero en estos campeonatos puedes conseguir algo que todavía no has conseguido y eso te motiva mucho más. Pero cualquier carrera me motiva mucho", añadió sobre sus ambiciones en el Stark Arena desde este viernes.

Sobre el hecho de ser el líder mundial del año en la distancia con 1:45.12, tiene claro que no es importante. "En un segundo estamos 15 personas. Me da igual lo que digan, yo tengo que hacer mi carrera y hacerlo lo mejor posible", zanjó. "Estoy mejor que hace un mes cuando hice récord de España, a ver si puedo terminar de confirmarlo en Belgrado", reiteró.

"Siempre entreno solo y tengo que tirar yo para delante, si pego un 'petardazo' en una carrera que se escuche en mi pueblo al menos", bromeó García. "A veces puedo pecar de valiente, pero para mí pesa más lo que siente el corazón que lo que piensa la cabeza porque a veces se me cruza un cable y la lío", admitió el mediofondista.

De momento, "soñar" en el Mundial "significa pasar a la final". "Ya lo he soñado y suele cumplirse lo que sueño", advirtió con una sonrisa. "Los 26-27 atletas tenemos opciones de medalla. No es que la vaya a conseguir, pero me veo con opciones, igual que cualquier compañero", apuntó el atleta murciano.

En este sentido, recordó que para subir al podio hay mucho trabajo detrás. "Yo disfruto mucho la rutina de entrenar y cuidarme. La carrera al fin y al cabo son menos de dos minutos, pero para llegar a eso necesitas 20 horas semanales", afirmó el de Fuente Álamo.

"Yo confío en el trabajo que he hecho y que salga lo que tenga que salir, no pienso en el resto de corredores, pienso en mí y en lo que me dice mi entrenador. Si sale peor, habrá que seguir trabajando, pero si no confías en ti mismo, quién va a confiar en ti. El que corres eres tú, no corre el de al lado", expresó.

Finalmente, Mariano García celebró que el atletismo vuelva a levantar pasiones. "Yo fui internacional en el 2019 y ahí empecé a ver que la afición se volcaba, pero con la pandemia se volvió a apagar. Cuando se ha dejado vía libre para hacer campeonatos he visto la ilusión que hay por los atletas. A mí lo que me motiva es ver al público en los estadios, verlo lleno es un extra para competir", opinó.