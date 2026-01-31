Mario Méndez y María de Valdés, campeones de España de 5 kms en el Nacional de larga distancia de Elche

María de Valdés (CN Mataró), oro nacional en los 5 k femeninos - RFEN

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nadadores Mario Méndez, con récord nacional absoluto, y María de Valdés se proclamaron campeones de España de 5 kilómetros en los Nacionales de larga distancia celebrados este sábado en Elche, donde compitió el grueso de las estrellas de la disciplina.

El Pabellón Esperanza Lag de Elche, la Capital Mediterránea del Deporte 2026 que acogió una nueva cita de primer nivel, vibró con la lucha por el podio de Ángela Martínez ante su público. La ilicitana, subcampeona de la Copa del Mundo en 2025, no pudo con una De Valdés que demostró su condición de medallista mundial.

La del CN Mataró se colgó el oro en 5 kilómetros con un tiempo de 55:56.46, por el 57:00.90 de Martínez, del KZM Swimming Team. El podio nacional lo completó Paula Otero (57:09.10), otra nadadora que, tras ser plata europea en 2025 en el 3km-knock out, enseñó el cartel de primera del Campeonato.

La prueba masculina dejó también un gran espectáculo con el oro y récord de España absoluto de Mario Méndez, del CN Santa Olaya, (52:25.35). El gallego fue muy superior a sus compañeros de podio, Mateo García Castro (53:16.83) y Joan Macario Molina (54:04.92). Méndez, quien defendió título como De Valdés, rebajó con holgura la plusmarca anterior de Alejandro Puebla en 2021 (52:46.52).