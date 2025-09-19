Marta Arce logra el bronce en el Europeo de Judo Paralímpico

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La judoca vallisoletana Marta Arce sumó un nuevo éxito a su nutrido palmarés al conquistar este viernes la medalla de bronce en la categoría de -70 kilos J2 del Campeonato de Europa de Judo Paralímpico que se está disputando en Tbilisi (Georgia).

Según informó la ONCE, la española, que el pasado verano logró su cuarta medalla en unos Juegos Paralímpicos con un bronce, se llevó el bronce en la capital georgiana después de batir a la turca Gulhan Atasayar por 'ippon' en una repesca a la que accedió tras caer en su primer combate.

Por otro lado, Sergio Ibáñez, plata en Tokyo 2020 y que acaba de volver a la competición tras superar una lesión, estuvo cerca de lograr una nueva medalla en -70 kilos J2 después de haber firmado un óptimo recorrido.

Así, el aragonés se impuso por 'ippon' en sus dos primeros combates al azerbaiyano Akbarov y al ruso Mikailov, pero en semifinales se topó con el georgiano Guiogi Kaldani, posterior campeón, que le derrotó también por 'ippon'. El español tuvo que esperar a un rival de la repesca y no tuvo excesiva suerte porque le tocó otro judoca local, Zurab Zurabiani, plata el pasado verano en los Juegos, y que le privó de una valiosa presea por un 'wazari' y tras cuatro minutos de intensa lucha.

Finalmente, la jornada también dejó el debut en un gran campeonato internacional del madrileño Norberto Tuñón, quien perdió la vista hace poco tiempo y que no pudo estar en la lucha por las medallas en J1 -81 kilos tras caer en su primer combate y luego no poder superar el primero de la repesca.