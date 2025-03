Marta García, sobre el Mundial Indoor: "Hay que ir a por todas"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García asegura que irá "a por todas" en la prueba de los 3.000 metros del Campeonato del Mundo de atletismo de pista cubierta que se disputa del 21 al 23 de este mes en Nankín (China), tras una buena adaptación a las instalaciones y con la voluntad de mejorar su décimo puesto del anterior Mundial indoor de Glasgow (Escocia).

"Vamos a por ellas, me da igual cómo se llamen y los tiempos, es un campeonato y a mí me da igual verme un poco más abajo que a lo mejor en un campeonato de Europa; hay que ir a por todas", aseguró desde Nankín en declaraciones facilitadas por la RFEA.

La palentina, que participará en la prueba de los 3.000 metros, confía en poder mejorar esa décima plaza de Glasgow, si bien no quiere ponerse retos clasificatorios. "No me gusta ponerme puestos, ojalá poder mejorar el décimo puesto de Glasgow, del último Mundial Indoor", reconoció.

"Siempre digo que con sentirme satisfecha con lo que he hecho yo en carrera, si he corrido bien tácticamente, he dado mi 100% y luego me han ganado todas, pues tendré que estar satisfecha porque era lo que yo podía dar en este momento", explicó en este sentido.

Además, no piensa todavía en tácticas de carrera. "Me gusta plantear un poco todo en las 24 horas previas, no darle demasiadas vueltas porque creo que eso a veces desgasta un poco. Quedan unos cuantos días para mi participación, que es el sábado por la tarde, así que de momento tranquila y todavía sin darle muchas vueltas al tema de las tácticas de carrera", argumentó.

En cuanto a la sede del campeonato, aseguró que es distinta pero con buen trato de la organización. "Es un lugar bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, me gusta, creo que me he hecho bastante bien al lugar. La organización pues muy bien hasta el momento, veremos cuando empiecen las competiciones, pero creo que de momento el trato es de 10", valoró.

Y, sobre la pista, cree que le irá bien. "Aquí las curvas son más normales, no hay tanto peralte, la recta es larga, una pista cubierta yo creo que bastante más cómoda", manifestó sobre el Parque Deportivo Olímpico Juvenil de Nankín.

"Lo afronto con muchas ganas porque creo que me quedé en el Europeo con ganas de un poco más y me he encontrado bien desde el primer día aquí. He hecho prácticamente toda esta semana de entrenamientos, un último entrenamiento fuerte, y muy buenas sensaciones y con ganas de que llegue el sábado", concluyó.