Marta Serrano: "Mi madre es mi mayor referente, me enseñó que el atletismo debía ser divertido"

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La joven atleta española Marta Serrano no duda en elegir a su madre y exatleta, Natalia Azpiazu, como su "mayor referente", sobre todo porque nunca la ha presionado y le ha enseñado que "el atletismo debía ser algo divertido", mientras que tiene claro que le motiva poder estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) de 2028, pero que quiere "seguir creciendo" antes en otras competiciones "importantes".

"Mi madre es mi mayor referente. Me parece increíble todo lo que consiguió entrenando tan poco y compaginándolo con su trabajo, que siempre fue su prioridad. Desde el principio, me dejó elegir mi camino y tomar mis propias decisiones en el deporte, lo que fue fundamental para que me sintiera segura en mi elección de dedicarme profesionalmente al atletismo", aseguró Serrano en una entrevista facilitada por 'New Balance', marca de la que es embajadora.

La fondista de 22 años recuerda que "desde pequeña", su madre le enseñó que "el atletismo debía ser algo divertido y que los malos momentos eran parte del proceso". "Gracias a ella, tengo una gran fortaleza mental en competición", admite.

Campeona de España de 3.000 obstáculos en 2023, la atleta no esconde que su trayectoria en esta prueba "ha sido muy emocionante". "Cuando empecé a destacar tan rápido, supe que estaba hecha para mí", confesó, recalcando que "lo que más he cambiado en estos años ha sido el 'entrenamiento invisible', que incluye todo lo que hay detrás del entrenamiento físico pero que es igual de importante como alimentación, psicología, fisioterapia y descanso".

También fue un "factor importante" en su progresión el no exigirse tanto en "la universidad". "Mi nivel de exigencia en ambos ámbitos era muy alto, y al año siguiente decidí llevar los estudios con más tranquilidad para poder descansar y entrenar mejor", apuntó.

La madrileña también resaltó que no era "del todo consciente" de lo que estaba "logrando" cuando empezó a destacar. "Se necesitan momentos difíciles para apreciar realmente lo conseguido y darle el valor que merece. Creo que esto ha sido uno de los aprendizajes más valiosos: disfrutar de cada logro, por pequeño que parezca, y rodearse de las personas adecuadas para compartir esos momentos", advirtió.

Ahora, en el futuro a corto plazo, tiene como "principal objetivo" el Campeonato de Europa Sub-23 de julio en Bergen (Noruega), y más a largo, el Mundial al Aire de Tokio, "donde participar ya sería un gran logro".

"También me gustaría mejorar mis marcas personales en 5.000 metros, 3.000 obstáculos y 1.500", añadió.

Mucho más lejos queda el sueño de Los Ángeles 2028. "Como cualquier atleta, me motiva la idea de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero antes de eso, hay muchas competiciones importantes en las que quiero seguir creciendo y mejorando mis marcas personales. También sueño con batir el récord de España de 3.000 obstáculos, pero todo a su tiempo. Lo más importante es estar sana, evitar lesiones y disfrutar del camino", remarcó.

Serrano también lleva "años trabajando con un psicólogo deportivo", lo que apuntala una de sus virtudes, la de no ponerse "mucha presión". "Sé cómo desviar pensamientos negativos. Para mí, es clave salir a competir con la mentalidad de que mi única referencia y rival soy yo misma. No suelo sentir estrés el día de la carrera, pero si en algún momento me noto agobiada, recurro a ejercicios de respiración o veo alguna de mis mejores carreras para motivarme", subrayó.

"Intento no presionarme demasiado ni dejarme influenciar por los comentarios ajenos. Cuando empiezas a destacar, la gente empieza a crear expectativas sobre ti, pero tengo claro mi camino y quiero disfrutar del proceso, sin quemar etapas. Cuento con el apoyo de mi entrenador y de mi padre, quienes comparten mi filosofía de trabajo y me ayudan a mantenerme centrada en mis objetivos sin caer en la presión externa", prosiguió al respecto.

La atleta tampoco olvida que "el atletismo exige sacrificios", pero aclara que "con una buena organización se puede compaginar todo". "Tener algo fuera del deporte es necesario para no obsesionarse. Es muy importante también saber escuchar a tu cuerpo en cuanto a molestias o sensaciones porque es normal que haya días que estemos más cansados y no rindamos igual de bien", puntualizó.

"Lo más difícil es el sacrificio, sobre todo a mi edad, viendo que mis amigos llevan una vida muy distinta. Lo que más disfruto es lo que me aporta el atletismo: los valores, la gente que conoces, los viajes y, sobre todo, la sensación de lograr tus objetivos. He renunciado a la vida universitaria típica y a experiencias como irme de Erasmus. También a veranos enteros de descanso, ya que tengo ya que tengo competiciones hasta agosto o septiembre, pero para mí, es un sacrificio que merece la pena", afirmó Marta Serrano.

Finalmente, sobre su papel como embajadora de 'New Balance', reconoció que "es un privilegio contar con el apoyo" de la marca "en todos los aspectos". "A nivel deportivo, tenemos muchas ventajas que nos facilitan nuestra carrera como atletas, evitando preocupaciones como encontrar buen material. Pero, además, para mí supone una gran motivación y un refuerzo de confianza que una marca así crea en mí y apueste por mi trayectoria", sentenció.