Más de 57.000 personas se registran en el sorteo para conseguir un dorsal para el Maratón de Valencia 2026

Imagen de la salida de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025 - GERMAN VIDAL/MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 57.500 personas se han registrado en el sorteo para conseguir uno de los más de 20.000 dorsales que los organizadores van a repartir para correr el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que tendrá lugar el 6 de diciembre de 2026.

La prueba, que ha establecido este sistema de adjudicación de plazas por primera vez en su historia, cerró este viernes el periodo de registro que duró diez días y que estaba abierto a todo el público. En concreto, según indicaron desde la prueba, 57.572 personas se han apuntado al sorteo para optar a alguna de las 20.755 plazas que quedan disponibles tras las inscripciones en el periodo de fidelidad (abierto únicamente a las personas que tenían dorsal en 2025), en el que se apuntaron 15.245. En total, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha ofertado 36.000 dorsales.

"Entre los más de 57.500 registros o participaciones, se han producido un total de 6.010 grupos, que permite optar a un dorsal en pareja o grupo de tres personas al unir las participaciones de forma correlativa, pero en cualquier caso tendrán la misma opción de salir agraciados en el sorteo que el registro de forma individual, ya que cada persona solo puede tener una participación para optar al dorsal e inscripción en 2026", aclaró la organización.

El sorteo se realizará ante notario después de las vacaciones de Navidad y se notificará a las personas apuntadas a partir del 13 de enero al mismo correo electrónico con el que se registraron. A partir de ese momento, podrán inscribirse oficialmente a la carrera hasta el 26 de enero (10.59 hora peninsular española).

Todos aquellos que no han resultado agraciados pasarán automáticamente a la lista de espera en el mismo orden que determinó el sorteo ante notario, para cubrir las plazas de los que no hayan completado su registro oficialmente a la carrera dentro de este plazo de inscripción establecido.