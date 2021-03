Mas y Cantero conservan el liderato en el Mundial de 470 y Xammar y Rodríguez regresan al podio

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Silvia Mas y Patricia Cantero continúan como líderes del Mundial de la clase 470 que se está disputando en la localidad portuguesa de Vilamoura tras la disputa de una cuarta jornada que devolvió al podido provisional a Jordi Xammar y Nico Rodríguez en la misma categoría.

El tándem formado por Mas y Cantero demostró su fiabilidad en este Mundial de 470, pieza clave de la campaña hacia los Juegos de Tokio, y se mantuvieron firmes en la cabeza de la clasificación, viendo cómo a su popa se entabla una dura lucha por el resto de puestos del podio, en el que este jueves les acompañan las neerlandesas Zegers y Berkhout y las italianas Berta y Caruso.

Para Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez fue un día duro pero satisfactorio al subir un puesto en la clasificación. Comenzaron aguantando la cuarta posición de la general con un octavo, pero se desquitaron con un segundo que les llevaba a la tercera posición de la general, en la que siguen mandando los suecos Dahlberg y Bergström.

Entre las tripulaciones mixtas, los canarios Patricia Reino y Pablo García siguen demostrando su potencial y, tras subir al tercer escalón del podio después de la primera regata del día, un octavo puesto en la segunda les llevó a la cuarta posición, aunque un único punto les separa de la medalla. Los israelitas Cohen y Homri se colocan hoy al frente de la clasificación.

Por su parte, en el Europeo de RS:X, Blanca Manchón se situó sextaen una categoría donde marca la pauta la polaca Zofia Noceti, nueva líder en detrimento de la francesa Charline Picon, siendo la italiana Giorgia Speciale la única que se mantiene en su puesto, tercero.

"El día ha sido bueno, con algo más de viento (...) y el físico está siendo fundamental, diría que uno de los factores más importantes. He conseguido estar ahí y estoy cerca del podio, y aunque el día no ha sido brillante me he mantenido y no he pinchado demasiado, intentando cada vez cometer los menos errores posibles. Mañana será un día clave y voy a ir a por todas, a atacar y a luchar por la medalla en la Medal Race", dijo Manchón en declaraciones a la Real Federación Española de Vela (RFEV).

En la categoría masculina Sergi Escandell sigue siendo el mejor español defendiendo su séptima posición y manteniendo su objetivo de subir puestos en la Medal Race. Este viernes será un día clave tanto en el Mundial de 470 como en el Europeo de RS:X, definiéndose las posiciones que darán acceso a las diferentes Medal Race de este sábado.