Más ejercicio o hacer actividad física en compañía, entre los propósitos de 2026 según un estudio de Decathlon

Imagen de una mujer haciendo una sesión de yoga - DECATHLON

Un estudio de 'Decathlon' revela que entre los hábitos y propósitos deportivos de los españoles para este nuevo año 2026 están el de hacer más ejercicio, cuidar la alimentación y compartir actividad física en compañía.

Así, según informó la compañía de equipamiento deportivo, el 41 por ciento de los encuestados apunta que el principal factor para mantener sus hábitos es tener tiempo, seguido de ver resultados rápidos (39,7) y disfrutar del deporte como un plan social con familia o amigos (35,3).

Para 'Decathlon', el denominado 'wellness' ya no es solo una tendencia sino que es parte del modo de vida actual, especialmente entre la 'Generación Z', que ha normalizado hablar de autocuidado, equilibrio y bienestar sin extremos, aunque advierte de la importancia que lleva el no hacer todo perfecto a la hora de cuidarse.

Así, el propósito estrella de 2026 es el de hacer más ejercicio y casi 4 de cada 10 personas (38,7 por ciento) sitúan la actividad física como su principal propósito para el nuevo año, por delante incluso de cuidar la alimentación (28,5), practicar deporte en familia (18) o retomar un deporte abandonado (9,6).

Además, como "empezar es fácil, mantenerse no tanto", un 39 por ciento afirma mantener sus propósitos durante todo el año, mientras que casi la mitad reconoce que, aunque se los marca, no siempre los cumple. La compañía apunta como clave para no abandonar el "tener tiempo" ya que para el 41,1 de los encuestados, este es el factor decisivo para mantener sus hábitos, seguido de resultados rápidos (39,7) y convertir el ejercicio en un plan social, compartido con familia o amigos (35,3).

Además, 'Decathlon' quiere acompañar este cambio de mentalidad poniendo al alcance de todos el equipamiento necesario para empezar o retomar cualquier hábito activo, desde gamas de iniciación hasta opciones técnicas, proponiendo productos que combinan "comodidad, rendimiento y estilo".

Entre ellos están los leggins 'Domyos', "cómodos, ligeros y adaptados a distintos tipos de entrenamiento, ideales para running, yoga o salidas en bici" o la chaqueta de Ski Wedze Ski-P JKT100, "cálida, impermeable y de corte fluido"

Igualmente, el estudio revela algo muy claro como que "el deporte conecta" y el 94,6 por ciento de los encuestados cree que la actividad física refuerza el vínculo familiar, y más de la mitad asegura que lo hace "muchísimo", siendo el pasear, hacer senderismo, ir al parque o salir en bici las actividades favoritas.

Los datos también apuntan a una nueva forma de entender los propósitos y que sea "más flexible, más consciente y más alineada con la vida real". Comer mejor 'sin obsesiones', moverse sin castigos y entender el deporte como una herramienta de bienestar, es la tendencia que marca el inicio de 2026.

"Porque cuidarse ya no va de hacerlo todo, sino de hacerlo mejor", advierte 'Decathlon', que apela a acompañar en este proceso "desde un enfoque más saludable y realista, con productos pensados para adaptarse a distintos ritmos, objetivos y momentos vitales".