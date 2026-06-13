May Peus, reelegido como miembro del Consejo de la FIS - RFEDI

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, ha sido reelegido como miembro del Consejo de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Según informó la RFEDI este viernes, Peus, que recientemente fue reelegido presidente de la Federación Española, mantuvo también su cargo en la FIS "ofreciendo a España la oportunidad de poder seguir con representación dentro del máximo organismo de los deportes de invierno a nivel internacional".

"Peus asume este nuevo reto con responsabilidad e ilusión tras dos años llenos de pruebas de alto nivel en nuestro territorio", añade. En el congreso celebrado en Belgrado, Alexander Ospeld, natural de Liechtenstein, ha sido escogido como nuevo presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard tras cinco años en los que lo fue Johan Eliasch y por una ajustada votación (66-65).

"Quiero felicitar al nuevo presidente de la FIS, Alexander Ospelt, con el que vamos a tener la oportunidad de colaborar los próximos dos años. Volver a ser reelegido en el FIS Council no era fácil, pero seguiremos teniendo la voz de España en el consejo del máximo órgano de los deportes de invierno mundiales", dijo Peus.