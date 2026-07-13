El Medio Maratón de Sevilla presenta la camiseta y cambia su fecha al 29 de noviembre. - MEDIO MARATÓN DE SEVILLA

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Medio Maratón de Sevilla ha desvelado la camiseta de la marca Runnek que se enfundarán sus 22.000 corredores, récord histórico, y cambia de fecha al 29 de noviembre en su trigésima segunda edición, según anunciaron este lunes los organizadores en su presentación oficial.

El acto de presentación ha contado con la participación de la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena; la secretaria del Club Atletismo San Pablo, Aranza Gómez Guerrero; y el director de Create Deporte, Mateo Navajas.

La camiseta muestra en su diseño una imagen icónica de la ciudad que refleja el Patio de los Naranjos, con la catedral y la Giralda de fondo. La entrega de las camisetas y los dorsales se efectuará durante el viernes y el sábado previos a la carrera en la feria del corredor ubicada en el pabellón de San Pablo.

La prueba se ha consolidado como uno de los medios maratones más planos de todo el continente europeo al registrar una diferencia de tan solo cinco metros de altura entre su punto más bajo y el más elevado, lo que favorece la consecución de grandes marcas sobre la distancia de 21.097 metros.

Para la presente edición, la organización ha anunciado variaciones en el trazado habitual con el objetivo de permitir varias salidas estructuradas en oleadas, asegurar un discurrir fluido del pelotón y habilitar una nueva zona de postmeta y guardarropas para mejorar la comodidad de los participantes.

En la próxima edición habrá un 32 por ciento de participación femenina, y 3.000 corredores de origen extranjero. Asimismo, un total de 10.200 atletas inscritos disputará la competición sevillana por primera vez en la prueba, que tendrá un impacto económico directo en la ciudad de Sevilla será de 19,4 millones de euros.