Lo mejor del deporte paralímpico en 2025

De izquierda a derecha, Audrey Pascual, Susana Rodríguez, Tasy Dmytriv y Ricardo Ten. - CPE / EUROPA PRESS / RFEC

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El deporte paralímpico y para personas con discapacidad volvió a vivir un 2025 repleto de éxitos, comandado por figuras como Susana Rodríguez, Anastasiya Dimitryv, Audrey Pascual, Ricardo Ten o el baloncesto en silla de ruedas. Repasamos algunos de sus mejores logros en este año que se nos va ya.

Una vez más, dos emblemas del deporte para personas con discapacidad como la triatleta Susana Rodríguez y el ciclista Ricardo Ten fueron grandes protagonistas en las grandes citas internacionales que disputaron y donde alargaron sus respectivas leyendas.

La gallega, acompañada por Sara Pérez como guía, volvió a proclamarse una campaña más campeona de Europa, por sexta vez, y del mundo, por séptimo, dejando claro que actualmente es la mejor en la modalidad para triatletas con discapacidad visual. A su lado, la 'Paratriarmada' también rayó a gran nivel con otros medallistas de París 2024 como Dani Molina (PTS3) y Nil Riudavets (PTS4), que firmaron sendos bronces en estos dos campeonatos. Además, Héctor Catalá, con su guía Diego Méntrida, y Eva Moral, en la modalidad de silla de ruedas, también se proclamaron campeones continentales.

Y Ricardo Ten continuó ampliando su palmarés en el ciclismo, donde ya posee 20 maillots arcoíris de campeón del mundo tras otro 2025 exitoso en la carretera y en el velódromo. En el Mundial de Ruta, fue oro en la contrarreloj y plata en la prueba en línea de la clase C1, mientras que en el de Pista firmó tres oros (scratch, kilómetro y eliminación) y una plata (velocidad).

El ciclismo fue otro vivero de alegrías gracias a otras figuras como Manuela Vos, que logró dos oros mundiales en crono y la prueba en línea de la clase triciclos, y Sergio Garrote, doble subcampeón del mundo en bici de mano en estas dos modalidades de ruta. Joan Sansó y Eloy Teruel fueron plata en la prueba en línea para tándems. En el velódromo, Alfonso Cabello (C5) se proclamó campeón del mundo en el kilómetro y ganó el bronce en velocidad, Eduardo Santas (C3) sumó dos bronces y el equipo mixto de velocidad formado por Cabello, Santas, Pablo Jaramillo e Isabel Yinghua, otro más.

La piscina no falló a su cita con las medallas. El deporte que da más medallas en los Juegos Paralímpicos acumuló 24 en el Mundial de Singapur con la joven 'Tasy' Dimitryv como líder con un nuevo oro en 100 braza SB8 y plata en 200 estilos, y otro oro más en el 4x100 estilos 34 puntos junto Nuria Marquès, Óscar Salguero, Nahia Zudaire, Beatriz Lérida, José Antonio Marí y un Íñigo Llopis que se mantuvo como 'rey' del 100 espalda S8. María Delgado también se colgó el oro en 100 mariposa S12 y en el relevo de 4x100 libre 49 puntos junto a José Cantero, Marian Polo y Enrique Alhambra, y Albert Gelis hizo lo propio en 100 espalda S11.

Además, Toni Ponce (100 braza SB5 y 200 estilos SM5), Nuria Marquès (100 espalda S9), Jacobo Garrido (400 libre S9), Teresa Perales (200 libre S2), Marian Polo (50 libre S13) y Mahamadou Dembelleh (50 libre S11), Marta Fernández (50 y 100 libre S3), Delia Fontcuberta (200 libre S3) y el relevo de 4x100 estilos 49 puntos (Polo, Gelis, Juan Ferrón y Emma Feliu) se llevaron medallas de plata. Finalmente, Nahia Zudaire (100 braza SB7 y 400 libre S8); Óscar Salguero (100 braza SB8), Berta García (100 braza SB4), Marta Fernández (50 espalda S3) y Delia Fontcuberta (50 libre S3) aportaron bronces.

El tartán también trajo éxitos en el Mundial de Nueva Delhi con títulos mundiales para Alba García en salto de longitud T11, Iván Cano en longitud T13 y David Pineda en 400 m T20. Judith Tortosa (100 m T72) e Izaskun Oses (1.500 m T13) subieron al segundo escalón del podio, y Alba García, en los 100 m T11 junto a su guía Diego Folgado, Álvaro del Amo (disco y peso F11), Héctor Cabrera (jabalina F13) y Nagore Folgado, en los 100 m T12 con su guía Rafael Quijar) se llevaron bronces.

Aparte de estos deportes, en los colectivos, el baloncesto en silla nacional sobresalió por encima de todos con dos títulos continentales de relevancia y dos subcampeonatos mundiales. El primer gran éxito vino a nivel de clubes con el Amiab Albacete coronándose por cuarta temporada consecutiva, algo inédito en la historia de la competición, al batir al DECO Amicacci Abruzzo por 62-42.

Luego, durante el verano, el BSR celebró su primer Mundial de la modalidad 3x3, con la selección femenina y masculina logrando el subcampeonato, y el broche final llegó en otoño con el Europeo donde el combinado masculino hizo historia con su primer título al ganar a Gran Bretaña y el femenino fue bronce por tercera edición consecutiva.

AUDREY PASCUAL AFINA PARA SU ESTRENO PARALÍMPICO

El 2026 traerá una nueva edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno donde una de las grandes esperanzas será Audrey Pascual, que en este 2025 se proclamó subcampeona del mundo de eslalon y ganó el Globo de Cristal de Supergigante de la categoría de deportistas que compiten sentadas, mientras que en este inicio de temporada, ya suma seis medallas en la Copa del Mundo. Irati Idiakez brilló igualmente con un oro y una plata en el Mundial en Snowboard.

Otro deporte paralímpico nacional habituado a brillar como el tenis de mesa aportó al medallero de 2025 en el Europeo gracias a las platas de Ander Cepas y Eder Rodríguez, y las parejas Daniel Rodríguez-Iker Sastre y Ander Cepas-Olaia Martínez, y a los bronces de Olaia Martínez, primera medalla de una española desde 1995, y Gonzalo Rodríguez. En el tenis en silla de ruedas no hubo éxitos individuales, pero Martín de la Puente levantó en dobles junto al neerlandés Ruben Spargaaren el título en Wimbledon y en el Masters.

En judo, la veterana Marta Arce continuó alargando su gran palmarés con un bronce continental en -70 kilos J2, metal que también logró Rodrigo Suárez en +95 J2, e Isabel Fernández, laureada en karate, se proclamó subcampeona del mundo de tiro con arco para deportistas en silla de ruedas, mismo logro para Francisco Javier Aguilar en la modalidad de B1 de los Mundiales de Escalada, nuevo deporte del programa paralímpico. Ager Solabarrieta hizo doblete en el Europeo de Tiro con oro en la carabina de 10m tendido y bronce en carabina de pie 10 m para deportistas con discapacidad visual, con Sonia Rivero siendo plata en esta segunda modalidad.

Sarah Almagro brilló en el surf con sus oros en el Mundial y en el Europeo en Prone 2, con Paloma Oñate siendo la otra que repitió podio en las dos citas con sendas platas en Prone 1. Gary González (VI2), Marcos Tapia (Prone) y Ángel Luis Curiel (Prone 2) fueron campeones de Europa, Ibon Oregi (Kneel), Ibon Burrutxaga (Stand 1) y Mireia Cabañes (Stand 3), subcampeones, y Francisco Javier Feria (Prone 2) y Carmen López (VI), bronce.

Sin salir del agua, en piragüismo, Juan Antonio Valle (KL3 200), Higinio Rivero (VL2 200), Adrián Mosquera (VL3 200) y María Jiménez (KL3 200) sumaron medallas de bronce en el Europeo, mientras que Nicolás Martínez (Kl3), oro, Javier Reja (VL3) y Araceli Menduíña (Kl3), platas, y Javier Piñeiro (KL2), bronce, sumaron en el Mundial de la modalidad de maratón.

Finalmente, en karate, Carlos Huertas fue campeón de Europa y subcampeón del mundo en K-21, Lucía Sánchez, plata continental y bronce mundial en K-21, y Víctor Manuel Prieto, bronce europeo en K-22, y en bádminton, en el Europeo, Paco Motero (WH1) fue plata individual y bronce con el alemán Rick Cornell, Iván Segura sumó tres bronces en SH6, uno individual y dos en dobles con Manuel Serrano y con Oliwia Szmigie, y Pablo Serrano y Manuel García Rosendo fueron bronce en SU5.