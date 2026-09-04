Los Miami Dolphins organizarán cursos de flag football para jóvenes y entrenadores en España

Archivo - Players of Miami Dolphins celebrate the victory during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Miami Dolphins Academy organizará cursos de flag football en Granollers (Barcelona) y en Rivas (Madrid) del 6 al 10 de septiembre, centrándose en "enseñar a entrenadores y jóvenes jugadores las habilidades fundamentales y técnicas" de esta modalidad de fútbol americano, "así como en fomentar el desarrollo del liderazgo en un entorno seguro y divertido".

Así lo indicó este viernes la franquicia de la NFL en un comunicado. "Los 'clinics' forman parte de los esfuerzos internacionales de los Dolphins para impulsar el crecimiento de este deporte, apoyar a jóvenes deportistas locales y ampliar el acceso al flag football", añadió su nota.

"Los 'clinics' se celebrarán en colaboración con la Federación de Fútbol Americano de Madrid y la Federación Catalana de Fútbol Americano, y contarán con la presencia del embajador de los Miami Dolphins, Yago Rivero, y de T.D., la mascota del equipo", agregó el texto de prensa.

No en vano, estos cursillos tendrán lugar antes del lanzamiento de la NFL FLAG School League, una competición extracurricular que en el curso escolar 2026-27 se desarrollará durante todo el año y se implementará en Madrid, Aragón y Cataluña, con otras regiones invitadas a participar.

"Los equipos de la NFL con derechos de marketing en España a través del Global Markets Program (GMP), entre los que destacan los Miami Dolphins, desempeñarán un papel clave en el apoyo a la liga y en el crecimiento de este deporte en España", precisó el mismo comunicado.

"La temporada culminará con el NFL FLAG Spain National Championship en Madrid, en mayo de 2027, donde el equipo ganador obtendrá la clasificación para representar a España por segundo año consecutivo en el NFL FLAG World Championships de Indianápolis (EEUU)", zanjó la nota.