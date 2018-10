Miguel Ángel López: "Creo que estoy en un momento idóneo para doblar 20 y 50 en Río"

Actualizado 23/11/2015 15:46:04 CET

El atleta Miguel Ángel López cree que se encuentra en un "momento idóneo" para intentar doblar en los 20 y los 50 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año que viene, aunque su objetivo principal es "hacerlo bien" en la prueba en la que es el actual campeón de Europa y del mundo.

"Lo veo con optimismo, si no creyera que se puede hacer no lo haría. Llego en un momento óptimo e idóneo para poder afrontar este reto. Quizás dentro de cuatro años para Tokio no me vea con esa posibilidad, sobre todo en los 20 kms. Es complicado, muy pocos marchadores han podido conseguirlo. Mi objetivo principal es hacerlo bien en 20km y luego en los 50 veremos que ocurre", dijo López en una entrevista concedida a la Real Federación de Española Atletismo (RFEA), recogida por Europa Press.

De cara al salto definitivo, sabe todo pasará por lo que "suceda" en Río. "Los 20 kms son una distancia muy exigente que requiere una preparación muy fuerte. Los años van pasando y entraré en una edad idónea para afrontar los 50. Los Juegos serán una buena toma de contacto para intentar estar cuatro o cinco años buenos en la distancia superior", afirmó.

Si 'dobla' en la cita olímpica, coincidirá con Jesús Ángel García Bragado, que en Brasil firmará su séptima participación en unos Juegos. "Es un atleta al que no se le puede poner ni un pero por todo lo que está consiguiendo. Es una referencia en los 50 y si se diera el caso de que compitiera con él en Río, aunque seríamos rivales, le pediría algún consejo", indicó.

"Dependerá sobre todo de lo que suceda en Motril, en el Campeonato de España de 50 kms. Tengo claro que voy a hacer esa prueba y si saco allí la plaza olímpica para esta distancia mi calendario será de una forma y si no será de otra. Si me clasifico para Río también en 50 me plantearía si acudir o no a la Copa del Mundo y haría alguna prueba de 20 antes de los Juegos como preparación, probablemente A Coruña", expresó el murciano sobre sus planes para el 2016.

Además, el marchador señaló que no le "obsesiona parecer el favorito porque en cada carrera parte de cero". "Sí es cierto que los rivales te van a mirar de otro modo, pero cada prueba hay que trabajarla como la anterior. Los éxitos te motivan para seguir entrenando, pero no te hacen conseguir más medallas. Iremos con el mismo pensamiento de siempre, lo importante es cumplir con el trabajo y los resultados vendrán en función de ello", apuntó.

"NO PUEDO DEJAR TANTA VENTAJA COMO EN PEKÍN"

El oro del pasado verano fue la única medalla de la delegación nacional en los Mundiales, pero esto no provoca que López se considere "la cabeza más visible del atletismo español" porque hay "gente que viene por detrás muy fuerte". "Falta que se dé el salto en otras disciplinas y esperamos que vayamos mejorando en los próximos años. Ojalá en un futuro próximo podamos ver a otros peleando por las medallas", subrayó.

El de Llano de Brujas ha visto "muchas veces" repetida la carrera de 20 kms en Pekín, "sobre todo la última parte". "Visto ahora podría parecer que estaba fuera de la prueba en algún momento, sobre todo al final, y que el chino partía con bastante ventaja. Quizás si Wang no hubiese pinchado al final yo hubiese tenido menos opciones de victoria. En otras competiciones habrá que estar más atento a eso y no dejar tanta ventaja porque te puedes llevar un susto", confesó.

El murciano celebra que ahora le conozca "mucha más gente", pero advierte que esta situación no le ha cambiado "mucho" su vida, y reconoció que, tras las vacaciones, las "primeras semanas" de entrenamiento "han ido muy bien" y tiene "muchas ganas e ilusión de volver a hacer grandes cosas".

"Llevamos prácticamente un mes de entrenamiento y todo marcha según lo previsto para los objetivos que nos hemos marcado. Si no hay ningún contratiempo espero que llegaré a la gran cita igual que el año pasado o incluso mejor", añadió al respecto.

Sobre su disciplina, el marchador español afirmó que ve "muy bien" su futuro. "Por suerte siempre hemos tenido una muy buena salud. Hay grandes atletas que viene por detrás como Álvaro Martín, Luis Alberto Amezcua, Diego García, María Pérez, Irene Vázquez, Manuel Bermúdez", remarcó.

Finalmente, acerca del escándalo por dopaje que salpica a la Federación Rusa de Atletismo, Miguel Ángel López dejó claro que quiere un "deporte limpio" y que está en "contra de este tipo de cosas". "Es importante que el atletismo se vaya limpiando y si esto sirve para que la gente se conciencie de que el atletismo debe ser un deporte limpio será bueno", sentenció.